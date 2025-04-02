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В США оценили «Черную дыру» Тихоокеанского флота России

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Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС.

TNI: Подлодки проекта 636.3 расширят возможности ТОФ России

Дизель-электрические подлодки проекта 636.3, которые называют «Черными дырами» из-за их малозаметности, расширят возможности Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Влияние подлодок оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что корабли проекта 636.3, которые на западе называют Kilo II, отличаются акустической скрытностью, большой дальностью поражения целей и современным вооружением.

«Подлодки Kilo II расширят возможности Тихоокеанского флота России. Несмотря на то, что его часто называют "Забытым флотом", который был создан в 1731 году как подразделение Императорского военно-морского флота России, это подчеркивает повышенное внимание Москвы к Индо-Тихоокеанскому и Арктическому регионам», — пишет издание.

ТОФ уже получил пять подлодок проекта 636.3, а шестая субмарина проходит испытания. Корабли этого проекта несут крылатые ракеты семейства «Калибр».

В марте издание TNI писало, что российские подлодки проекта 636.3 — это одна из самых успешных военно-морских программ в современной истории.

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Страны
Россия
США
Проекты
636.3
877 Палтус
Арктика
Калибр КР
ТОФ
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