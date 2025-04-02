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Закончившийся падением первый запуск Spectrum назвали успешным

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Фото: Isar Aerospace / handout / NTB / via Reuters
Фото: Isar Aerospace / handout / NTB / via Reuters.

Isar Aerospace: Закончившийся падением первый запуск Spectrum был успешным

Закончившийся падением первый запуск Spectrum был успешным. С такой оценкой выступила компания-разработчик Isar Aerospace. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель Spectrum компании Isar Aerospace впервые стартовал 30 марта в 13:30 московского времени с космодрома Аннейа в Норвегии. Через 18 секунд после запуска ракета начала менять ориентацию в пространстве, еще через 10 секунд отключились все ее двигатели.

«Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания, добившись большого успеха», — заявил генеральный директор Isar Aerospace Дэниел Метцлер.

По его словам, в ходе первой попытки закуска удалось проверить аварийную систему прекращения полета. Руководитель сообщил, что падение ракеты не повредило пусковую площадку, а компания уже работает над вторым и третьим носителями Spectrum.

Позицию Метцлера разделил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. «Успешно стартовали, и уже получено много данных. Я уверен, что Isar Aerospace многому научится. Запуск ракеты — это сложно. Никогда не сдавайтесь, двигайтесь вперед с еще большей энергией!» — сказал гендиректор организации.

В сентябре Метцлер заявлял, что первый полет ракеты Spectrum станет успешным, если после него не взорвется стартовый стол.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum немецкого производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезных грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Запуски носителя Spectrum будут проводиться с космодрома Аннейа в Норвегии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Компании
ESA (ЕКА)
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