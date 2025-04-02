Американская армия испытала распечатанный на 3D-принтере БПЛА

ВС США испытали дрон-камикадзе Hellhound S3, распечатанный на 3D-принтере

Вооруженные силы (ВС) США испытали турбореактивный дрон-камикадзе Hellhound S3, распечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщило издание Defence Industry Europe.

Испытание прошло на полигоне американской армии в рамках эксперимента Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE) 2025. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен турбореактивным двигателем, что позволяет ему летать со скоростью 603 километра в час.

«Выступление Hellhound на AEWE 2025 подчеркнуло очевидный факт — скорость решает все, а квадрокоптеры и винтовые дроны слишком медленны», — заявила представитель компании-производителя Шейла Каммингс.

Ранее сообщалось, что в России разработали FPV-дрон «Сифа» для уничтожения боевых вертолетов, а также разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).