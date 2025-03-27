В России создали FPV-дрон для уничтожения БПЛА и боевых вертолетов

В России разработали FPV-дрон для уничтожения беспилотников и боевых вертолетов

В России разработали FPV-дрон «Сифа» для уничтожения боевых вертолетов, а также разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя конструкторского бюро (КБ) беспилотной авиации VVZ Drones.

По характеристикам изделие является аналогом системы ПВО. Дрон оснащен полезной нагрузкой до 0,7 килограмма. Скорость полета аппарата — свыше 225 километров в час, время полета — до пяти минут. Отмечается, что аппарат способен эффективно уничтожать цели благодаря автоматическому фиксированию и системе самонаведения, которые работают и в условиях средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали саперные FPV-дроны для разминирования «Кокошник», их планируется использовать для обезвреживания строений и техники на освобожденных территориях.