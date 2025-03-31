Новые вспомогательные суда зарубежных стран. Часть I.

В последние годы возродился интерес к закупке вспомогательных судов, которым в значительной степени пренебрегали в эпоху после холодной войны. Причины роста этого рынка многообразны и разнообразны: истечение срока службы существующих судов, необходимость соблюдения более строгих экологических стандартов, а также пересмотр оперативных концепций, которые предъявляют более высокие требования к материально-техническому обеспечению (МТО) на море.

Вспомогательные суда, которые сейчас строятся и поставляются, как правило, относятся к следующему поколению после тех, что входят в состав существующих флотилий судов МТО, и часто отличаются значительными технологическими усовершенствованиями. В данной статье рассматриваются некоторые из основных реализуемых в настоящее время программ.

Вспомогательные суда для ВМС США

В настоящее время США реализуют крупнейшую в мире программу по приобретению судов МТО. Им требуется 20 новых танкеров-заправщиков, в основном для замены устаревающего типа «Генри Дж. Кайзер» (T-AO-187). В отличие от многих других флотов, ВМС США в основном эксплуатируют отдельные типы кораблей МТО, ориентированные либо на пополнение жидких (топливо и питьевая вода), либо твердых (продовольствие, боеприпасы и универсальные склады) запасов, хотя и способные обеспечить ряд расходных материалов обоих типов. Такой подход, вероятно, продиктован высокими требованиями поддержки авианосных ударных групп (АУГ) флота.

Третий танкер-заправщик типа «Джон Льюис», «Эрл Уоррен» (T-AO-207), на снимке во время строительства компанией General Dynamics NASSCO. На фотографии видно, что в современных танкерах-заправщиках все чаще используются сдвоенные шпангоуты с двумя валами и сдвоенными рулями.

Нынешняя программа строительства танкеров-заправщиков была инициирована более десяти лет назад в рамках проекта «Будущее судно пополнения флота» (Future Fleet Replenishment Ship / T-AO-X). После завершения проектных работ и конкурсного отбора поставщиков компания General Dynamics NASSCO в июне 2016 года получила контракт на проектирование и производство первых шести вспомогательных судов проекта «Джон Льюис» (John Lewis / T-AO-205).

Контракт включал в себя твёрдое обязательство по строительству головного судна и опционы на строительство остальных пяти судов, которые впоследствии были реализованы. Еще три корабля заказаны на верфи в 2022 и 2023 годах. Еще одна массовая закупка, объявленная в сентябре 2024 года, включает в себя еще восемь единиц, в результате чего производство будет доведено в общей сложности до 17 из 20 запланированных судов, если поступит соответствующее одобрение конгресса. На конец 2024 года заказчику поставлены первые три судна проекта.

При полной загрузке танкеры проекта «Джон Льюис» водоизмещением почти 50 тыс. тонн способны перевозить 162 тыс. баррелей топлива и 200 тонн питьевой воды. Имеется дополнительное пространство для сухих и охлаждаемых хранилищ.

В общей сложности пять заправочных станций – три по левому борту и две по правому – дополняются кормовой заправочной станцией, двумя станциями для передачи сыпучих грузов и двумя грузовыми кранами. Наличие вертолетной площадки позволяет осуществлять вертикальное пополнение запасов (VERTREP). Большинство оборонительных средств предоставляются на условиях «предусмотрено, но не включено».

Танкер-заправщик «Харви Милк» типа «Джон Льюис»

Суда типа «Джон Льюис» намеренно сконструированы так, чтобы снизить риски проекта за счёт отказа от новых технологий. Несмотря на это, суда отражают современные методы проектирования, которые включают использование двойного корпуса в соответствии с экологическими стандартами для коммерческих танкеров.

Форма их корпуса также включает в себя двойную скулу, две валолинии и двойные рули, которые повышают манёвренность и надёжность во время потенциально опасных операций по пополнению запасов. В основной силовой установке используются два главных дизельных двигателя Fairbanks Morse MAN 12V 48/60 CR мощностью 14,4 МВт, соединённых с валами с помощью понижающей передачи. Возможность отбора/подвода мощности (PTO/PTI) обеспечивает дополнительную гибкость в эксплуатации.

Танкер-заправщик «Эрл Уоррен» типа «Джон Льюис»

Как и в случае со многими другими проектами ВМС США, реализация программы по строительству танкеров-заправщиков обходится дорого. Головное судно, спущенное на воду в 2022 году, обошлось в 716 млн. долл. США, что на 76 млн. долл. больше, чем планировалось изначально. Сообщается, что стоимость последней партии из восьми кораблей составляет 6,75 млрд. долл. США (чуть более 840 млн. долл. США за единицу).

Более того, концепция распределённых морских операций (DMO) ВМС США увеличивает требования к материально-техническому обеспечению. Таким образом, в настоящее время разрабатывается новый танкер-заправщик T-AOL, который будет дешевле, чем T-AO-205. Ожидается, что первый из них будет спущен на воду в 2027 финансовом году по цене около 450 млн. долл. США, что более чем в три раза превышает первоначальную смету. В настоящее время планируется программа, включающая 13 таких вспомогательных судов.

Франция и Италия

Если говорить о Европе, то самая масштабная программа строительства всмомогательных судов на континенте предполагает приобретение Францией и Италией по четыре судна общей конструкции от итальянской Fincantieri.

Их строительство началось с заказа на судно МТО проекта ITS «Вулкано» для ВМС Италии. Это одно из нескольких судов, строительство которых санкционировано в рамках программы обновления флота в соответствии с так называемым «Законом о флоте» 2014 года. За судном, введенным в эксплуатацию в марте 2021 года после задержек, вызванных пожаром на борту и последующей пандемией COVID-19, последует второе судно – «Атланте», заказанное в декабре 2021 года. Два дополнительных корабля всё ещё находятся на стадии планирования.

Второе судно МТО ITS «Атланте» типа «Вулкано» ВМС Италии перед спуском на воду 18 мая 2024 года.

Головное судно было собрано на верфи Fincantieri в Муджано недалеко от Ла-Специи из секций, изготовленных в близлежащих Рива-Тригозо и Кастелламмаре-ди-Стабия недалеко от Неаполя. Последнее упомянутое предприятие возьмет на себя исключительную ответственность за другие корабли ВМС Италии. Вместе суда проекта «Вулкано» заменят три вспомогательных судна типов Stromboli и Etna. Интересно, что стоимость строительства головного судна «Вулкано» составила 375 млн. евро, в то время как заказ «Атланте» оценен уже в 410 млн. евро.

Выбор проекта «Вулкано» для удовлетворения требований ВМС Франции по замене танкеров-заправщиков типа «Дюранс» можно связать с планами Fincantieri по приобретению верфи Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере, где должны были быть собраны новые вспомогательные суда. Решение адаптировать итальянский проект к требованиям Франции заменило предыдущие предложения, основанные на концепции корабля МТО военно-морской группы, известной как BRAVE.

В январе 2019 года был размещён заказ на четыре судна, официально обозначенные как «корабли снабжения» (bâtiments ravitailleurs de forces / BRF), стоимость которых, по сообщениям, составила 1,7 млрд. евро. Несмотря на то, что проект Naval Group не был выбран для строительства, предприятие входит в состав победившего консорциума и играет важную роль в системной интеграции.

Вспомогательное судно FS «Жак Шевалье» ВМС Франции тип «Вулкано»

Сборка всех четырёх планируется на верфи Chantiers de l’Atlantique из секций, изготовленных на этой верфи и в Кастелламмаре-ди-Стабия. Головное судно FS «Жак Шевалье» официально передано заказчику в июле 2023 года после обширной серии испытаний. Второе и третье суда в настоящее время находятся на разных стадиях строительства.

В отличие от практики ВМС США, корабли класса «Вулкано» и их французские аналоги являются настоящими многоцелевыми ксудами МТО, в которых относительно больше внимания уделяется перевозке боеприпасов и других сухих грузов, чем в кораблях типа «Джон Льюис». На них также предусмотрены широкие возможности для ремонта и технического обслуживания, а также полностью оборудованный (в соответствии с концепцией «двойного назначения» НАТО) госпиталь, поддерживающий гуманитарную деятельность и реагирование на кризисные ситуации.

При полной загрузке водоизмещением около 27 тыс. тонн итальянские варианты в своих двойных корпусах могут перевозить около 14 500 куб.м жидкостей. Кроме того, они могут перевозить около 220 тонн боеприпасов, дополнительные твёрдые грузы и восемь контейнеров ISO 20.

По левому и правому борту расположены две станции пополнения запасов в море (RAS) для жидких и твёрдых грузов. Дополнительные возможности пополнения запасов обеспечивают кормовая заправочная станция, два крана и площадка VERTREP. Комбинированная дизель-электрическая и дизельная силовая установка (CODLAD), соединенная с двумя валами, более гибкая, чем традиционные полностью дизельные решения. Она обеспечивает высокую автономность и позволяет развивать полезную максимальную скорость 20 узлов.

Французские вспомогательные суда типа «Жак Шевалье» отличаются от своих итальянских аналогов, в первую очередь, изменённой формой носовой части. Их водоизмещение составляет около 31 тыс. тонн, они также шире итальянских судов и обладают большей грузоподъёмностью. Ещё одним важным отличием является полностью электрическая силовая установка, в которой используются электродвигатели производства GE Vernova, питаемые дизельными генераторами MAN.

Как и итальянские корабли, французские суда обладают лучшими защитными возможностями, чем их американские аналоги, а также более широкими возможностями командования и управления. Это отражает большую вероятность того, что они будут действовать вне защитного «зонтика»FEU , а также меньшее количество крупных кораблей, доступных для выполнения командных функций.

По материалам ресурса euro-sd.com