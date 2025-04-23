Новые вспомогательные суда зарубежных стран. Заключение.

Завершаем материал о возросшем в последние годы интересе к закупке вспомогательных судов флотами зарубежных стран. Часть I

Вспомогательные суда ВМС Великобритания

Уже модернизировав свой флот танкеров проекта «Тайд», спроектированных в Великобритании, но построенных в Южной Корее, Соединенное Королевство теперь приступает к строительству трех кораблей обеспечения флота (Fleet Solid Support, FSS), следуя подходу, отражающему разделение вспомогательных судов ВМС США на жидкое и твердое пополнение. Основной задачей новых кораблей будет пополнение авианосцев типа «Квин Элизабет» Королевских ВМС Великобритании боеприпасами и другими запасами общего назначения.

После длительного процесса закупок в конце 2022 года консорциум (Team Resolute) во главе с компанией Navantia был выбран в качестве предпочтительного участника тендера на строительство кораблей. Контракт на 1,6 млрд. фунтов стерлингов заключили в январе 2023 года. Сборку кораблей из секций, построенных в Испании и Великобритании, планируется осуществлять на верфи Harland&Wolff в Белфасте. Ожидается, что строительство головного судна начнётся в 2025 году, а ввод в эксплуатацию – в начале 2030-х годов. На эти планы может повлиять финансовая несостоятельность материнской компании Harland & Wolff в сентябре 2024 года.

Будущие корабли поддержки ВМС Великобритании будут построены под руководством Navantia по проекту BMT Group

В то время как за строительством следит компания Navantia, фактическая разработка FSS была выполнена британской компанией BMT Group, которая ранее отвечала за проектирование четырёх танкеров типа «Тайд» и одного норвежского вспомогательного судна KNM «Мод».

Сообщается, что новые суда материально-технического обеспечения созданы на основе концепции «Aegir»®, которая вдохновила на создание этих более ранних судов, но с изменёнными линиями корпуса, чтобы соответствовать другому типу перевозимых грузов. В результате, как и в предыдущих версиях, они используют конструкцию с двумя килями и комбинированную дизель-электрическую силовую установку. Проект, которому пока не дали названия, будет иметь водоизмещение почти 40 тыс. тонн и более 7 тыс. куб.м складских помещений, расположенных в трёх отсеках.

Вспомогательные суда ВМС Германии

Военно-морские силы Германии также модернизируют свои возможности по пополнению запасов. Они приобретут два танкера-заправщика типа 707 для замены устаревших судов типа 704 «Рён». Контракт на строительство новых судов заключён с немецкой компанией NVL в июле 2021 года после получения одобрения парламента страны в октябре 2024 года.

Проект танкера-заправщика типа 707 для ВМС Германии

Источник: invoen.ru

Большая часть работ по строительству ведётся на верфях Meyer Werft в Ростоке и Папенбурге. Кили двух танкеров были заложены в Ростоке в августе 2023 года и апреле 2024 года соответственно. Головной корабль спущен на воду в июне 2024 года, а передача бундесверу ожидается в 2025 году. После некоторого сокращения масштабов программы предполагаемая стоимость составляет почти 915 млн. евро. Эта цифра вызвала некоторую критику.

Вспомогательной судно тип 707 имеет водоизмещение около 20 тыс. тонн – это современное судно с двойным корпусом, спроектированное с учётом экологических требований. По сравнению с другими крупными немецкими судами материально-технического обеспечения – боевыми вспомогательными судами проекта «Берлин» тип 702 – основное внимание уделяется перевозке большего объёма жидких грузов (почти 13 тыс. куб.м) в ущерб общей гибкости. Соответственно, вместимость для твёрдых грузов в основном ограничена 10 контейнерами, также более ограничены и медицинские помещения. Пополнение запасов осуществляется с трех позиций: по одной на каждом борту и одна за кормой. Судно приводится в движение одним дизельным валом, дополненным устройством PTO/PTI.

В опубликованном в марте 2023 года плане структуры ВМС Германии «Vision 2035+» сообщается о потребности в трех танкерах-заправщиках, что позволяет предположить, что в ближайшее время будет размещён заказ на дополнительное судно. В том же документе указано, что требуется флотилия из шести небольших вспомогательных судов для замены существующих тендеров проекта «Эльба» типа 404. Несмотря на то, что на сегодняшний день никаких подробностей о конкретных характеристиках не опубликовано, NVL представила свою концепцию NTV 130 в качестве возможного проектного решения. NTV 130, грузоподъёмность которого составляет около 14 тыс. тонн, в значительной степени соответствует современной тенденции использования модульного контейнерного оборудования.

Тем временем проект тип 702 «Берлин» также используется компанией Seaspan ULC в Ванкувере в качестве основы для строительства двух канадских вспомогательных судов проекта «Протектор». После значительных задержек ожидается, что головной корабль будет спущен на воду до конца 2024 года. Закладка киля его сестры, HMCS «Презервер», состоялась в октябре 2023 года.

Другие программы приобретения

В другом месте в Европе компания Damen близка к завершению строительства нового корабля боевого обеспечения HNLMS «Ден Хелдер», заказанного у Damen в феврале 2020 года. Как и в случае со многими другими судами Королевских ВМС Нидерландов, большая часть работ по его строительству проводилась на румынской верфи в Галаце. Однако окончательная интеграция систем будет выполнена «на родине» во Флиссингене. Имея водоизмещением около 22 500 тонн, «Ден Хелдер» сможет перевозить почти 9 тыс. куб.м жидкостей, около 400 тонн сыпучих грузов и 20 контейнеров. Он оборудован двумя основными позициями для пополнения запасов. Судно приводится в движение двумя электродвигателями GE Vernova, питаемыми от четырех дизельных генераторов Wärtsilä.

Вспомогательное судно Den Helder ВМС Нидерландов

Ф3 Вспомогательное судно Den Helder ВМС Нидерландов

Турция также является еще одним крупным производителем кораблей материально-технического обеспечения, строящим суда как для ВМС Турции, так и на экспорт. Ее наиболее значимая недавняя программа касается быстроходного вспомогательного судна TCG Derya. Оно было построено верфью Sefine и введено в эксплуатацию в январе 2024 года.

Вспомогательное судно TCG Derya ВМС Турции

Водоизмещением почти 26 500 тонн, проект отличается тем, что в качестве основной силовой установки использует две газовые турбины GE LM2500, что позволяет развивать относительно высокую максимальную скорость в 24 узла за счёт ограниченной автономности. Некоторые источники также утверждают, что судно оснащёно вспомогательной дизель-электрической силовой установкой. Другие характеристики в целом аналогичны характеристикам других современных судов материально-технического обеспечения. В том числе вместимость около 11 тыс. куб.м жидких грузов и 48 контейнеров. Пополнение запасов осуществляется с двух основных станций RAS на каждом луче.

Корабль HMNZS Aotearoa с инновационной формой корпуса

Другим важным центром строительства судов материально-технического обеспечения является Азия. Мощная судостроительная отрасль Южной Кореи реализовала ряд проектов для ВМС Республики Корея и на экспорт, в том числе упомянутые выше пролекты «Tайд» и «Мод».

Особенно инновационным проектом стал HMNZS «Аотеароа» Королевских ВМС Новой Зеландии, построенный компанией Hyundai Heavy Industries и введённый в эксплуатацию в июле 2020 года. Предназначенный для регулярного использования в Южном океане и Антарктиде, он обладает достаточной прочностью для работы во льдах и «зимовки», а также имеет форму корпуса с транцевой кормой для лучшей мореходности.

В ближайшие годы появятся новые программы, новые судостроители и новые проекты. Примечательно, что Япония начинает обновление своей флотилии кораблей снабжения, получив одобрение на строительство нового корабля материально-технического обеспечения водоизмещением 14 500 тонн (лёгкое водоизмещение) в своём недавнем бюджете на 2024 финансовый год.

Ещё одно важное событие произошло в августе 2023 года, когда Индия разместила долгожданный заказ на пять вспомогательных судов водоизмещением 45 тыс. тонн на верфи Hindustan Shipyard Ltd стоимостью 190 млрд. индийских рупий (2,3 млрд. долл. США). Суда предполагалось построить по проекту турецкой компании TAIS, но, согласно местным сообщениям, компанию исключили из сделки по политическим причинам.

Представляется вероятным, что будут запущены другие важные новые программы по мере того, как военно-морские силы развивающихся стран осознают необходимость оказания эффективной материально-технической поддержки и пополнения запасов для продвижения своих военно-морских амбиций ‘голубой воды’. С технологической точки зрения, сохраняющаяся тенденция к модульным решениям, отраженная в таких судах, как NVL NTV 130, вероятно, останется ключевым фактором. Необходимость поддерживать растущее число автономных военно-морских транспортных средств, вероятно, станет еще одним важным фактором, влияющим на дизайн в будущем.

По материалам ресурса euro-sd.com