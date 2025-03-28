Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 25 и 26 марта 2025 года "руководил делами Объединения беспилотной авиационной техники и коллектива по исследованию поисково-радиоэлектронной войны, занятых научно-исследовательской работой в области обороны". В том числе Ким Чен Ыну был впервые продемонстрирован в полёте опытный образец северокорейского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, построенный на базе советского военно-транспортного самолёта Ил-76МД.

Опытный образец северокорейского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, построенный на базе советского военно-транспортного самолёта Ил-76МД, 26.03.2025 (с) ЦТАК

О переоборудовании самолёта Ил-76МД в первый северокорейский самолёт ДРЛО и управления, ведшемся в аэропорту Пхеньяна, было известно с 2023 года, работы были завершены к началу 2025 года. Согласно опубликованным теперь четким фотографиям завершившего переоборудование самолёта, он оснащен невращающимся надфюзеляжным обтекателем-"тарелкой", с предположительно, размещенной в ней треугольной неподвижной антенной с ФАР. Таким образом, северокорейский радиолокационный комплекс ДРЛО идеологически является аналогом израильского радиолокационного комплекса IAI Elta EL/W-2090, установленного на самолетах А-50ЭИ, построенных для Индии, или китайского комплекса KJ-2000, также выполненного на планере самолета Ил-76МД. Прототип северокорейского самолета ДРЛО и управления не несет никаких бортовых номеров (или они заретушированы на снимках).

Опытный образец северокорейского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, построенный на базе советского военно-транспортного самолёта Ил-76МД, 26.03.2025 (с) ЦТАК

Спутниковый снимок опытного образца северокорейского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, построенного на базе советского военно-транспортного самолёта Ил-76МД, в аэропорту Пхеньяна, 14.03.2025 (с) Maxar Technologies