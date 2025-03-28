Северокорейский большой беспилотный летательный аппарат

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 25 и 26 марта 2025 года "руководил делами Объединения беспилотной авиационной техники и коллектива по исследованию поисково-радиоэлектронной войны, занятых научно-исследовательской работой в области обороны". При посещении "Объединения беспилотной авиационной техники" Ким Чен Ыну был продемонстрирован большой дальний высотный беспилотный летательный аппарат, названный "Сэбёль-4" (샛별-4 , Saetbyol-4, "Восходящая звезда"/"Утренняя звезда-4" в смысле названия планеты Венера), выглядящий как клон известного американского БЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Аппарат имеет бортовой номер "21070601".

Опытный образец северокорейского большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата "Сэбёль-4" (샛별-4 , Saetbyol-4) с бортовым номером "21070601", 25.03.2025 (с) ЦТАК

О существовании этого аппарата в КНДР из спутниковых снимков и фотографий моделей было известно уже несколько лет, но теперь впервые официально опубликованы его фотографии "вблизи". 26 июля 2023 года полноразмерная модель или нелетный прототип этого БЛА (с бортовым номером "2102001") была представлена на выставке вооружений в Пхеньяне, а 27 июля 2023 года этот аппарат был впервые публично продемонстрирован в полете на военном параде в Пхеньяне (перед этим он совершил полет на репетиции парада). Аналогично Global Hawk, северокорейский БЛА оснащен реактивным двигателем с надфюзеляжным расположением.

В сообщении ЦТАК говорится:

Пхеньян, 27 марта. /ЦТАК/- Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 25 и 26 марта руководил делами Объединения беспилотной авиационной техники и коллектива по исследованию поисково-радиоэлектронной войны, занятых научно-исследовательской работой в области обороны.

Его сопровождали руководящие кадры ЦК ТПК и научно-исследовательского учреждения в области обороны, в том числе секретари ЦК партии Пак Чон Чхон и Чо Чхун Рён, главный советник по военной политике ЦК партии Ли Бён Чхор и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын ознакомился с новыми разными видами разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, которые разработали и производят НИИ и предприятия при Объединении беспилотной авиационной техники, и наблюдал за испытаниями на их мощность.

В испытаниях подтверждены новаторские характеристики новейшего типа стратегического разведывательного беспилотника с поисковой способностью, которая позволяет следить и наблюдать за разными стратегическими объектами и действиями противника на суше и море. Также полностью демонстрирована ударная способность дронов-камикадзе, предназначенных для выполнения разнообразных тактических наступательных задач.

Товарищ Ким Чен Ын дал важную оценку военной эффективности и стратегической ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе, в которые внедрены новые технологии искусственного интеллекта.

Товарищ Ким Чен Ын, выражая полную поддержку новых планов Объединения беспилотной авиационной техники, дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности.

Он отметил: В строительстве современных вооруженных сил нужно придавать наибольшее значение сферам беспилотных вооружений и искусственно-интеллектуальной технологии и приоритетно развивать их. Следует точно составить государственный перспективный план для содействия стремительному развитию этого дела в соответствии с тенденцией современной войны, характеризующейся ускорением конкуренции для использования интеллектуальных беспилотников в качестве ведущих средств вооруженных сил и неустанным расширением диапазона их применения в военных действиях, упорно и мощно продвигать его реализацию, считая это средне- и долгосрочной работой.

Товарищ Ким Чен Ын сказал: Как уже подчеркнул, многие объективные изменения, сопровождающие стремительное развитие науки и техники, требуют обновления многих частей наших военных теорий, военной практики и военного образования; в соответствии с этим определить правильную линию и пути решения вопроса - такова важная задача, которая встает перед нашей партией в настоящее время. Поэтому, продолжал он, наша партия, определив превращение вооружений в беспилотные как главную составную часть в звеньях модернизации вооруженных сил, четко выдвинула линию на безупречное сочетание систем беспилотных вооружений с оперативными планами и принципами ведения боя. Он еще раз подчеркнул научно обоснованное и практическое направление и пути для продолжительного ускорения достижения качественных, количественных и технических перемен в разработке и производстве беспилотных вооружений и повышения способности к ведению операции.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын ознакомился с характеристиками новых средств для разведки и сбора информаций, наступательных систем для радиоэлектронной дезорганизации, разработанных коллективом по исследованию поисково-радиоэлектронной войны, также с дальнейшим перспективным планом.

Товарищ Ким Чен Ын упомянул: Наши специальные средства, в которые внедрена современная технология, будут играть важную роль в наблюдении за потенциальными угрозами и сборе ключевых информаций; эти вооружения будут проявлять достаточную мощь в повышении способности нашей армии к ведению разных операций по сбору информаций и нейтрализации различных боевых средств противника.

Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение началом разработки и производства новых систем наступательных вооружений для радиоэлектронной дезорганизации и высоко оценил, что благодаря умным мозгам научно-исследовательского коллектива нового поколения в области обороны качественно выполняются поэтапные задачи в рамках партийной линии на модернизацию армии.

В том, чтобы подготовиться к сегодняшней современной войне, которая в ходе своего развития характеризуется противостоянием интеллектуальных высокотехнологических систем вооружений, весьма важна роль нашего Объединения беспилотной авиационной техники и коллектива по исследованию поисково-радиоэлектронной войны, сказал он. И дал программные указания насчет очередных задач и перспективных целей, которых следует достичь в этой сфере.

Опытный образец северокорейского большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата "Сэбёль-4" (샛별-4 , Saetbyol-4) с бортовым номером "21070601", 25.03.2025 (с) ЦТАК

Полноразмерная модель или нелетный прототип северокорейского большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата "Сэбёль-4" (샛별-4 , Saetbyol-4) с бортовым номером "2102001" в экспозиции выставки вооружений в Пхеньяне при посещении ее Ким Чен Ыном вместе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, 26.07.2023 (с) ЦТАК

Кадры из видео пролета опытного образца северокорейского большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата "Сэбёль-4" (샛별-4 , Saetbyol-4) на репеции военного парада в Пхеньяне в июле 2023 года (с) центральное телевидение КНДР