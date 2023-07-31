Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу посетили выставку вооружений

Пхеньян, 27 июля. /ЦТАК/- По случаю 70-летия Победы в великой Отечественной освободительной войне проводится "Выставка вооружений - 2023" по инициативе Министерства обороны КНДР.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 26 июля вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и членами военной делегации посетил выставку вооружений.

Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын прибыл на место выставки вооружений, его приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

Приняли участие кадры партии и правительства, в том числе члены Президиума Политбюро ЦК ТПК Ким Док Хун, Чо Ён Вон, Чвэ Рён Хэ и Ли Бён Чхор, командиры Министерства обороны, военный и политический комсостав крупных соединений и соединений КНА.

Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил признательность за то, что Сергей Шойгу и члены военной делегации РФ с чувством боевого содружества и дружбы посещают Пхеньян с визитом для поздравления с большим праздником нашего государства и народа.

Сергей Шойгу выразил благодарность за то, что уважаемый товарищ Ким Чен Ын в столь занятое время уделяет глубокое внимание программе пребывания делегации, уготовляет знаменательный момент и проявляет теплое гостеприимство.

Товарищ Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрел новейшие вооружения.

Товарищ Ким Чен Ын ознакомил Сергея Шойгу с оружиями и боевыми техниками, которые разработаны, произведены по выдвинутой на VIII съезде ТПК программе развития дела обороны государства и состоят в последнее время на вооружении КНА. И провел разговор о мировой тенденции и стратегии развития вооружений.

Товарищ Ким Чен Ын, беседуя с Сергеем Шойгу, выразил мнение о вопросах, представляющих взаимный интерес в борьбе против своеволия и произвола империалистов, за защиту суверенитета и интересов развития двух стран, за осуществление международной справедливости и глобального мира.

Товарищ Ким Чен Ын повторно выразил уверенность, что армия и народ России будут достигать больших успехов в борьбе за построение сильного государства.

Оосбое внимание безусловно привлекают макеты новых северокорейских БПЛА очень похожих на амеркианские MQ-9 и RQ-4, о летных испытаниях северокорейских беспилотников такой размерности стало недавно известно из спуниковых снимков одной из авиабаз КНДР.

P.S. Видео, включая кадры испытаний новых северокорейских БПЛА и пр. современной продукции ВПК КНДР, включая уже известные новые ПТРК, комплексы активной защиты на демонстрировавшихся ранее новых танках и т.д.