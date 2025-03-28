Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету ULA Vulcan Centaur

Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) для запусков в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает издание Defense News.

«Сертификация Vulcan увеличивает пусковые возможности, устойчивость и гибкость, необходимые важнейшим космическим системам нашей страны», — заявил бригадный генерал Кристин Панценхаген.

Издание отмечает, что сертификация Vulcan Centaur в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) началась в 2016 году. С тех пор Космические силы получили подтверждение того, что Vulcan Centaur удовлетворяет 52 критериям сертификации. Заключительные этапы разрешения на использование носителя для запусков в интересах нацбезопасности включали два успешных старта ракеты.

В настоящее время ULA и SpaceX являются единственными компаниями, чьи ракеты сертифицированы для выполнения миссий NSSL.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на ULA сообщило, что наблюдавшаяся в ходе второго пуска ракеты Vulcan Centaur аномалия обусловлена «производственным дефектом» в одной из внутренних частей сопла.