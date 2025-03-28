Войти
Lenta.ru

В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow

438
1
0
Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Фото: MOD Russia via Globallookpress.com.

Глава «Ростеха» Чемезов: ЗРПК «Панцирь» эффективно сбивают ракеты Storm Shadow

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства «Панцирь» способны эффективно сбивать различные малозаметные цели, включая реактивные снаряды HIMARS и крылатые ракеты. Возможности «Панцирей» оценил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт».

«Комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой (заметностью — прим. «Ленты ру») — Storm Shadow, GMLRS и других. До сих пор такие цели считались "трудными"», — сказал глава «Ростеха».

ЗРПК «Панцирь» предназначены для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. «Панцирь-С1» получил многоканальную систему захвата и сопровождения целей. В арсенал ЗРПК входит 12 зенитных ракет 57Э6 и две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров.

Ранее в марте в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России получили партию ЗРПК «Панцирь-С». Комплексы прошли необходимые испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А38
2А38М
57Э6
96К6 Панцирь-С1
GMLRS
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
1 комментарий
№1
28.03.2025 10:55
Без способности сбивать ФПВ, в обороне остаётся зияющая брешь.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 11:18
  • 8226
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 10:55
  • 1
В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow
  • 28.03 10:48
  • 2
В США разрабатывается двигатель для высокоточных 120-мм реактивных боеприпасов
  • 28.03 10:32
  • 2
В России впервые показали прототип лазерного ружья против беспилотников
  • 28.03 09:58
  • 21
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 28.03 09:56
  • 2
«Мировое разделение труда — вещь очень ненадежная»
  • 28.03 09:23
  • 1
ФСБ: украинские спецслужбы под прикрытием американской консалтинговой компании RAND Corporation вербуют связанных с военной службой граждан РФ
  • 28.03 09:10
  • 1
Макрон собирает лидеров, поскольку европейскому плану по Украине грозит пробуксовка (Bloomberg, США)
  • 28.03 05:35
  • 0
Ответ на "Тактика российской армии больно бьет по НАТО! Народно-освободительная армия Китая изучает опыт ВС РФ (NetEase, Китай"
  • 28.03 05:09
  • 4
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 28.03 04:44
  • 1
Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки
  • 28.03 02:46
  • 1
Северокорейский самолёт ДРЛО и управления
  • 27.03 20:09
  • 0
Ответ на "В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане"
  • 27.03 18:31
  • 1
Запрет на публикации и удаление новостей в блоге
  • 27.03 17:43
  • 6
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)