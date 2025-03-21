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ВС России получили партию «Панцирей»

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Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Ростех поставил ВС России партию зенитных комплексов «Панцирь-С»

Вооруженные силы (ВС) России получили партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщили в «Ростехе».

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил заказчику партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С" в рамках государственного оборонного заказа. "Панцири" прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексы семейства «Панцирь» показывают высокую эффективность в ходе боевого применения. Расчеты ЗРПК неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные для перехвата воздушные цели.

В феврале стало известно, что комплекс «Панцирь-СМД-Е» поддерживает ускоренную зарядку пакетами мини-ракет, которые предназначены для борьбы с малоразмерными дронами. 48 боеприпасов можно зарядить за такое же время, как и комплекс с 12 полноразмерными ракетами.

В том же месяце первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что «Панцирь» может получить лазерный комплекс.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
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