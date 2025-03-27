В России одобрили производство самолетов МС-21

«Яковлев» получил одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21

Компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») получила одобрение Росавиации на серийное производство среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

Комиссия Росавиации провела выездную проверку на соответствие систем обеспечения качества и управления безопасностью полетов «Яковлева» требованиям федеральных правил.

«По результатам проверки "Яковлев" получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11. В разделе "Перечень разрешенных работ", помимо самолета SSJ-100, теперь указан самолет МС-21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечень также вошли некоторые комплектующие: многофункциональный индикатор, интегрированная вычислительная система и бортовой брандмауэр.

Ранее в марте министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что сертификационные полеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируют начать летом. Испытательные полеты лайнера уже идут, но пока используются двигатели иностранного производства.