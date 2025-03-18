В России рассказали о сертификации МС-21 с российскими двигателями

Алиханов: Сертификационные полеты МС-21 с двигателями ПД-14 начнут в июне-июле

Сертификационные полеты полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируют начать летом 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня — начале июля. Это данные наших коллег из ОАК», — сказал он.

Министр уточнил, что испытательные полеты МС-21 уже идут, но пока используются иностранные двигатели.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что российский самолет SJ-100, импортозамещенная версия SSJ-100, совершил первый полет с двигателями ПД-8. Самолет находился в воздухе 40 минут и достиг скорости 500 километров в час. Российские двигатели показали стабильную работу.

В сентябре 2024 года стало известно, что концерн «Радиоэлектронные технологии» начнет серийное производство бортовой электроники для российских лайнеров SJ-100 и МС-21.