В США рассказали об опережающем создании ядерной крылатой ракеты

19FortyFive: Создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет с опережением

Создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO) идет, в отличие от других программ модернизации ядерных систем, с опережением графика. Об этом рассказывает 19FortyFive.

«Ракета LRSO, разработанная для замены устаревших крылатых ракет AGM-86B, отличается малозаметностью, реактивным двигателем, дальностью полета более 1500 миль (свыше 2400 километров) и изменяемой мощностью от 5 до 150 килотонн», — пишет обозреватель американского издания Алекс Холлингс.

Носителем AGM-181 LRSO станет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. «Разработка оружия началась в 2017 году, а к осени 2023 года сообщалось, что оно успешно прошло девять летных испытаний и разрабатывается с опережением графика, что довольно необычно для секретных оборонных закупок», — отмечает автор.

В июле 2021 года журнал Popular Mechanics написал, что ядерная крылатая ракета AGM-181 LRSO, создаваемая компанией Raytheon для Военно-воздушных сил США, предназначена для уничтожения стратегических объектов противника.