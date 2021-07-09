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Ядерная LRSO ВВС США «уничтожит» Москву

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Источник изображения: Фото: US Air Force / Flickr

Ядерная крылатая ракета Long-Range Standoff (LRSO), создаваемая компанией Raytheon для Военно-воздушных сил (ВВС) США, предназначена для уничтожения стратегических объектов противника, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Согласно данным издания, если перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider не получит данное оружие, то ему придется пролететь над каждой вражеской целью, чтобы уничтожить ее, что увеличивает риски миссии и время на ее выполнение. В частности, если целью самолета будет штаб-квартира противника, отдающая приказ о нанесении массированного удара, то бомбардировщик может прибыть к врагу слишком поздно.

Журнал отмечает, что LRSO может стать предметом торга между Вашингтоном, Москвой и Пекином, касающегося ядерного разоружения.

В июле Defense News сообщило, что компания Raytheon получила контракт на два миллиарда долларов, предполагающий разработку в интересах ВВС США ядерной крылатой ракеты LRSO. Издание напомнило, что данное оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress (действующий) и B-21 Raider (перспективный). Серийное производство LRSO должно стартовать в 2027 году. ВВС планируют приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых превысит 2,4 тысячи километров.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Компании
Raytheon
Проекты
Ядерный щит
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