Войти
Lenta.ru

В США рассказали о проблемах F-22

521
0
0
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters.

19FortyFive: Истребитель F-22 Raptor слишком дорог в обслуживании

Эксплуатация истребителя пятого поколения F-22 Raptor, который планируют заменить перспективным F-47, обходится слишком дорого. О проблемах самолета рассказали в публикации 19FortyFive.

Автор отметил, что после распада Советского Союза F-22 лишился потенциального противника. При этом Вашингтону требовались деньги для войн в Ираке и Афганистане. Поэтому производство «Рапторов» остановили. «США совершили большую ошибку. Они не приостановили производство F-22, а закрыли его. Да, F-22 были невероятно дорогими, но стоимость была бы снижена, если бы они продолжали их производить», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что из 186 выпущенных самолетов осталось около 150-180 боеспособных машин. При этом затраты на обслуживание и эксплуатацию самолетов непомерно высокие. Более того, военным нечем заменить F-22 в случае крушения или боевой потери.

Ранее в марте издание TWZ писало, что истребители F-22 провели первые полеты в рамках работ по модернизации. Самолеты получат новые датчики, которые повысят эффективность обнаружения и отслеживания целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 13:25
  • 8217
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 07:04
  • 0
Ответ на "Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)"
  • 27.03 04:02
  • 1
Пентагон: США должны быть готовы к обострению борьбы за космос
  • 27.03 03:50
  • 3
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 27.03 03:49
  • 1
Для Владимира Путина положение России в мире – это личное дело. Вот чего он на самом деле хочет (CNN, США)
  • 27.03 03:16
  • 1
Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры «с осторожностью» допускают своё возвращение в Россию
  • 27.03 01:59
  • 1
«Зелёные» решают: шведская компания построит крупнейшую в Германии морскую ветряную электростанцию
  • 27.03 01:56
  • 6
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 27.03 01:45
  • 0
Ответ на "Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России"
  • 27.03 00:17
  • 145
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 26.03 18:10
  • 1
Трамп даёт понять, каким бы ни оказался истребитель 6-го поколения F-47, «союзникам» его покупать всё равно придётся
  • 26.03 18:02
  • 2
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 26.03 17:39
  • 1
«Северный ветер»: ВСУ начали использовать новую маскировку противопехотных мин «Лепесток»
  • 26.03 17:19
  • 75
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 26.03 12:25
  • 20
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО