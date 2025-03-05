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В США модернизируют истребители F-22 Raptor

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Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Reuters
Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Reuters.

TWZ: В США провели летные испытания истребителей F-22 с новыми датчиками

Американские истребители F-22 Raptor провели первые полеты в рамках работ по модернизации. Самолеты пятого поколения получат новые датчики, которые продлят срок службы F-22, пишет The War Zone (TWZ).

«В прошлом году мы провели шесть успешных демонстрационных летных испытаний усовершенствованных датчиков, которые расширяют возможности Raptor по обнаружению, отслеживанию, идентификации и, в конечном счете, прицеливанию на дальности — я бы сказал, тактически значимой дальности, — что дает им преимущество в любом бою», — сказал вице-президент Lockheed Martin Майк Шумейкер.

Также он отметил, что недавно был подписан контракт на интеграцию бортового комплекса обороны нового поколения в конструкцию F-22. Инфракрасная система повысит эффективность предупреждения о ракетной атаке.

В арсенале ВВС США находится более 180 истребителей F-22, 32 из которых используют для испытаний и обучения пилотов. По словам Шумейкера, относительно небольшой парк самолетов и большой налет создают «уникальные проблемы», но при этом F-22 не потребуются серьезные конструктивные изменения, чтобы выполнять задачи до 2040-х годов.

В феврале стало известно, что два проекта двигателя для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance в интересах ВВС США, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
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