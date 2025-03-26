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ВС России уничтожили редкую «мотолыгу» с «Парусом» ВСУ

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Кадр: Telegram-канал « Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал « Военный Осведомитель».

ВС России уничтожили редкую БМП с модулем «Парус» в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили редкую боевую машину пехоты БМП-1ЛБ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На фотографию техники обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить брошенный пикап и уничтоженную БМП-1ЛБ. Машина на шасси советского гусеничного транспортера МТ-ЛБу получила боевой модуль БМ-7 «Парус». В арсенал модуля входит автоматическая пушка, автоматический гранатомет, пулемет и комплекс управляемого вооружения. В основе МТ-ЛБу лежит тягач МТ-ЛБ, который называют «мотолыгой». Плавающая машина развивает скорость до 60 километров в час.

Ранее в марте в зоне специальной военной операции заметили российский транспортер МТ-ЛБ с доработанным десантным отсеком. Бойцы увеличили высоту корпуса машины, облегчив посадку и высадку пехотинцев.

В январе механик-водитель с позывным Чиж рассказал, что МТ-ЛБ практически безотказно работает при любых погодных условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
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