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В зоне СВО заметили двухэтажную «мотолыгу»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

В зоне СВО заметили транспортер МТ-ЛБ с увеличенным десантным отсеком

Транспортер МТ-ЛБ Вооруженных сил России с увеличенным десантным отсеком заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».



Ни снимке видно десантное отделение гусеничного МТ-ЛБ, известного как «мотолыга», которое доработали на фронте. Высоту корпуса увеличили, облегчив посадку и высадку пехотинцев. Также «двухэтажный» МТ-ЛБ получил решетчатые экраны для защиты от дронов и маскировочные сети.

МТ-ЛБ приняли на вооружение в 1964 году. Гусеничная машина вмещает 11 пехотинцев. Плавающий транспортер получил двигатель мощностью 240 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость более 60 километров в час.

Ранее в марте в зоне СВО заметили МТ-ЛБ с дополнительной защитой. Машина получила стальной каркас с цепями и резиновыми экранами для защиты от дронов. Пространство между «мангалом» и крышей машины используют как дополнительное десантное отделение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
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