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В зоне СВО заметили МТ-ЛБ с «резиновой» защитой

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

В зоне СВО заметили МТ-ЛБ с резиновым царь-мангалом

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили гусеничный тягач МТ-ЛБ сплошной конструкцией с резиновыми экранами для защиты от беспилотников. Фотографии машины с необычным «царь-мангалом» опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».



Машина получила стальной каркас, который прикрывает крышу, борта и корму. На металлической конструкции можно заметить резиновые экраны и решетки с цепями. Пространство между крышей МТ-ЛБ и крышей «мангала» используют как дополнительное десантное отделение.

МТ-ЛБ приняли на вооружение в 1964 году. Плавающая машина весом 9,7 тонны получила двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Стальная броня МТ-ЛБ защищает экипаж и десант от пуль.

В январе механик-водитель МТ-ЛБ с позывным Чиж рассказал, что МТ-ЛБ эффективно работает при любых погодных условиях. По его словам, машина отличается хорошей маневренностью и проходимостью.

В декабре 2024 года «Известия» показали работу комплекса «Стрела-10» на шасси МТ-ЛБ. Машина получила подвижный «мангал», который защищает машину в походном положении.

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Стрела-10
Проекты
БПЛА
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