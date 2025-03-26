В США оценили применение российских дымовых дронов

Forbes: ВС России начали применять дроны для постановки дымовых завес

Вооруженные силы (ВС) России начали применять FPV-дроны для маскировки наступающих бойцов дымом. Эффективность дронов с дымогенераторами оценило американское издание Forbes.

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий постановку дымовой завесы при помощи FPV-дрона. Беспилотник с дымовой шашкой оперативно облетел позиции, обеспечив хорошую маскировку. Аппарат прикрывал наступление российских войск в Запорожской области.

«Новая тактика использует скорость и маневренность беспилотника для быстрого и точного наведения дыма, и результаты впечатляют», — пишет автор материала.

Отмечается, что при установке дымовой завесы необходимо учитывать направление ветра, иначе она может ослепить собственные войска. Кроме того, дым неэффективен против тепловизоров. Дроны противника также могут «заглянуть» за дымовую завесу.

Как пишет издание, FPV-дрон повышает эффективность установки завесы, поскольку он может перемещаться с учетом направления ветра и выпускать дым там, где это необходимо.

Ранее Forbes писал, что операторы FPV-дронов ВС России используют засады для уничтожения конвоев противника. Аппараты приземляют у дорог для атак проезжающей техники.