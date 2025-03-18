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В США оценили «затаившиеся» российские FPV-дроны

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Forbes: ВС России уничтожают конвои ВСУ затаившимися дронами

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил (ВС) России используют засады для уничтожения конвоев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность «затаившихся» дронов оценило американское издание Forbes.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение российского дрона. Аппарат пролетел над дорогой, которую использовали ВСУ, и приземлился на обочине. Оператор экономил заряд дрона, дожидаясь достойной цели. После появления в поле зрения камеры аппарата пикапа с боеприпасами, оператор поднял беспилотник и поразил технику противника.

В публикации подчеркнули, что эта тактика требует тщательного планирования и высокой квалификации оператора дрона. «Посадка радиоуправляемого беспилотника в неправильном месте может привести к потере связи с оператором. Посадите оптоволоконный дрон в неправильном месте, и его кабели толщиной в несколько миллиметров, через которые беспилотник посылает и принимает сигналы, могут запутаться», — пишет Forbes.

Ранее в марте стало известно, что разведывательные дроны производства компании ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Аппараты получили специальные камеры с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения.

Вот это да!

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