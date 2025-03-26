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Сменившая «Роскосмос» на Куру компания получила первого клиента

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Изображение: MaiaSpace
Изображение: MaiaSpace.

Компания MaiaSpace получила первый заказ на коммерческий пуск с космодрома Куру

Компания MaiaSpace получила первый заказ на коммерческий пуск с площадки космодрома Куру, ранее используемой для старта ракет «Союз-СТ» госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Первым коммерческим клиентом французского стартапа стала компания Exotrail, занимающаяся космической логистикой. В марте стороны объявили о подписании соглашения о двух запусках космического корабля Spacevan на низкую околоземную орбиту, которые планируется начать не ранее 2027 года.

«Заключение первого коммерческого контракта менее чем через три года после создания MaiaSpace является важным шагом вперед, демонстрирующим приверженность предлагать клиентам наиболее конкурентоспособные в своей категории услуги космических запусков», — заявил генеральный директор MaiaSpace Йохан Лерой.

Издание напоминает, что пока Exotrail запустила только одну миссию: в ноябре 2023-го при помощи компании SpaceX на низкую околоземную орбиту были выведены три кубсата. Также во второй половине 2026 года на ракете Ariane 64 в качестве попутной полезной нагрузки ожидается запуск геостационарной версии Spacevan.

В октябре обозреватель американского издания SpaceNews Джефф Фоуст заметил, что Европа вышла из пускового кризиса, сформировавшегося после отказа от использования российских ракет и во время перехода на новые носители.

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США
Компании
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Роскосмос
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Ariane РН
Союз-2 РН
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