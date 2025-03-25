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Российский бионический протез руки соберет трофейные дроны ВСУ

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Глава «Ушкуйника» Чадаев: Российский биопротез руки соберет трофейные дроны ВСУ

Российским бионическим протезом руки попробуют собирать трофейные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на гендиректора научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

«В апреле мы апробируем технологию сбора трофейных дронов ВСУ при помощи трехпалой "руки", которая будет подвешиваться на дрон. Уже сейчас российские бойцы занимаются сбором трофейных дронов при помощи дронов, но на кустарном уровне — подвешивают крюки, магниты», — сказал глава организации.

По его словам, биопротезы руки планируется печатать на трехмерном принтере, а получившиеся изделия можно будет установить на дроны типа DJI Mavic.

В январе Чадаев сообщил, что проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» начнут производить по франшизе в различных регионах России.

В том же месяце руководитель сообщил, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чад
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