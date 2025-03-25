На Украине применили тактику Первой мировой войны против БПЛА

На Украине применили Як-52 со стрелком для перехвата беспилотников

Украина продолжает применять гражданские самолеты для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий кадр сделал российский разведывательный дрон, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В объектив БПЛА попал спортивно-тренировочный самолет Як-52, который пытался перехватить российский беспилотник над Одесской областью. Киев применил тактику Первой мировой войны с использованием стрелкового оружия экипажа для перехвата воздушных целей. Огонь по аппарату из автомата вел боец, который разместился в кабине инструктора.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Самолет оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Як-52 развивает скорость до 270 километров в час.

В апреле 2024 года в сети появился ролик, демонстрирующий попытку перехвата российского дрона «Орлан» с борта Як-52 над Одесской областью.