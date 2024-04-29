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На Украине применили спортивный самолет против российского «Орлана»

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Як-52
Як-52.
Источник изображения: Александр Кряжев/РИА Новости

На Украине применили самолет Як-52 с автоматчиком для перехвата российского БПЛА

Украинские военные применили советский спортивный самолет Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» над Одесской областью. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На записи виден Як-52, из которого ведут стрельбу по российскому дрону. В сети предположили, что стрельбу вел автоматчик, который находился в кабине за пилотом. Использование таких самолетов в качестве перехватчиков может говорить о стремлении максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил первый полет в 1979 году. Самолет, который создали на основе пилотажного Як-50, оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. На базе учебно-тренировочного самолета был создан ударный Як-52Б, вооруженный неуправляемыми ракетами.

Ранее появились фотографии легкомоторного самолета «Аэропракт» А-22, который Вооруженные силы Украины переделали в дрон-камикадзе. Самолет вооружили бомбой ОФАБ-100.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Орлан-10
Як-52
Проекты
БПЛА
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