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ПД-8 - новое сердце нового Суперджета

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SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c новыми российскими двигателями ПД-8
SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c новыми российскими двигателями ПД-8.
Источник изображения: ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

ПД-8 – (Перспективный Двигатель тягой 8 тс.) – авиационной реактивный двигатель, созданный российской Объединенной Двигателестроительной Корпорацией для регионального авиалайнера SJ-100 (бывший SSJ-100). Проект был инициирован в 2019 году и реализовывается предприятием ОДК Сатурн.



ПД-8 должен заменить SaM-146 – совместного проекта Сатурна и Snecma, ранее применявшегося на SSJ-100. Он имеет множество общих черт с предшественником, но, в отличие от него, все компоненты ПД-8 производятся в России. Так же, применение новейших технологий и решений, в том числе, наработанных при создании двигателя ПД-14 от лайнера МС-21, позволили сделать более эффективную и современную конструкцию.

17 марта 2025 года ПД-8 впервые был применен, как маршевая силовая установка лайнера SJ-100 во время первого совместного испытательного полета. Сертификация двигателя и самолета и начало их серийного производства ожидаются в ближайшее время.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Сатурн НПО
Проекты
МС-21
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