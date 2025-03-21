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В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

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Фото: SSC
Фото: SSC.

European Spaceflight: Со шведского полигона Эсрейндж провели два ракетных пуска

В рамках программы REXUS с полигона Эсрейндж в Швеции провели два пуска одноименной метеорологической твердотопливной ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

11 марта был запущен носитель с полезной нагрузкой, созданной учащимися Мюнхенского университета прикладных наук, Технического университета Берлина и Политехнического университета Бухареста. 13 марта носитель стартовал с экспериментами, разработанными студентами Дрезденского технического университета, Аугсбургского университета, Будапештского университета технологии и экономики и Лулеоского технологического университета.

Восемь полезных нагрузок, запущенных на борту двух ракет, связаны с широким спектром областей исследования, включая материаловедение, гидродинамику и изучение влияния радиации.

Ранее издание заметило, что Управление гражданской авиации Норвегии оценило потенциальные риски, связанные с пролетом в национальном воздушном пространстве ракеты, запущенной со шведского космодрома Эсрейндж, в 146,45 миллиона евро.

В феврале 2024 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Firefly Aerospace подтвердило, что запуски ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.

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