В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

European Spaceflight: Со шведского полигона Эсрейндж провели два ракетных пуска

В рамках программы REXUS с полигона Эсрейндж в Швеции провели два пуска одноименной метеорологической твердотопливной ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

11 марта был запущен носитель с полезной нагрузкой, созданной учащимися Мюнхенского университета прикладных наук, Технического университета Берлина и Политехнического университета Бухареста. 13 марта носитель стартовал с экспериментами, разработанными студентами Дрезденского технического университета, Аугсбургского университета, Будапештского университета технологии и экономики и Лулеоского технологического университета.

Восемь полезных нагрузок, запущенных на борту двух ракет, связаны с широким спектром областей исследования, включая материаловедение, гидродинамику и изучение влияния радиации.

Ранее издание заметило, что Управление гражданской авиации Норвегии оценило потенциальные риски, связанные с пролетом в национальном воздушном пространстве ракеты, запущенной со шведского космодрома Эсрейндж, в 146,45 миллиона евро.

В феврале 2024 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Firefly Aerospace подтвердило, что запуски ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.