Войти
Lenta.ru

На учениях в Германии заметили макеты «Тигров»

284
0
0
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

На учениях в Германии заметили макеты российских бронеавтомобилей «Тигр»

На учениях Allied Spirit 25, которые проходят в Германии, заметили макеты российских бронеавтомобилей «Тигр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».



В ходе маневров бойцы первого батальона четвертого пехотного полка армии США выступали в роли условного противника. Поэтому они использовали пулеметы Калашникова и копии советского АК.

Также их «вооружили» макетом российского «Тигра», который построили на основе армейского внедорожника Humvee. Машина получила дополнительные кузовные элементы и навесное оборудование, которые делают ее похожей на «Тигр». На крыше макета установили крупнокалиберный пулемет.

В январе в зоне проведения специальной военной операции заметили российский «Тигр», который оснастили дополнительной защитой. Машина получила экраны, которыми прикрыли двери, задние колеса и борта корпуса, а также решетки для защиты боковых стекол. На крыше «Тигра» установили длинный козырек, прикрывающий машину от ударов FPV-дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
B-2 Spirit
HMMWV
ПКМ
Тигр
Тигр БА
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 10:17
  • 2
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 09:55
  • 8129
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)
  • 19.03 01:26
  • 7
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 01:08
  • 1
От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС
  • 18.03 21:26
  • 0
Я вам скажу, что "шокировало американцев".
  • 18.03 20:51
  • 0
Ответ на "В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою"
  • 18.03 20:29
  • 1
«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов
  • 18.03 20:22
  • 1
«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57
  • 18.03 20:18
  • 0
Ответ на "«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России"
  • 18.03 17:43
  • 0
Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия
  • 18.03 17:29
  • 0
«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России
  • 18.03 15:18
  • 106
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 12:34
  • 1
Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США