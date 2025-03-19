На учениях в Германии заметили макеты «Тигров»

На учениях в Германии заметили макеты российских бронеавтомобилей «Тигр»

На учениях Allied Spirit 25, которые проходят в Германии, заметили макеты российских бронеавтомобилей «Тигр». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В ходе маневров бойцы первого батальона четвертого пехотного полка армии США выступали в роли условного противника. Поэтому они использовали пулеметы Калашникова и копии советского АК.

Также их «вооружили» макетом российского «Тигра», который построили на основе армейского внедорожника Humvee. Машина получила дополнительные кузовные элементы и навесное оборудование, которые делают ее похожей на «Тигр». На крыше макета установили крупнокалиберный пулемет.

В январе в зоне проведения специальной военной операции заметили российский «Тигр», который оснастили дополнительной защитой. Машина получила экраны, которыми прикрыли двери, задние колеса и борта корпуса, а также решетки для защиты боковых стекол. На крыше «Тигра» установили длинный козырек, прикрывающий машину от ударов FPV-дронами.