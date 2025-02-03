Войти
Lenta.ru

Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

523
0
0
Кадр: Telegram-канал «Уголок Ситха»
Кадр: Telegram-канал «Уголок Ситха».

В зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Тигр» с защитой в стиле «Безумного Макса»

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили бронеавтомобиль «Тигр» дополнительной защитой в стиле фильма «Безумный Макс». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Доработанная машина получила экраны, которыми прикрыли двери, задние колеса и борта корпуса, а также решетки для защиты боковых стекол. На крыше «Тигра» можно заметить длинный козырек, прикрывающий машину от ударов FPV-дронами, и крупнокалиберный пулемет «Утес».

Изначально защищенность бронированных вариантов «Тигра» обеспечивают бронелисты толщиной пять или семь миллиметров. Полноприводный автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов.

В октябре 2023 года в войсках заметили бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные штатными комплектами дополнительного бронирования. Впервые защищенный вариант машины представили на форуме «Армия-2023». Дополнительные бронелисты прикрывают колеса, двери, решетку радиатора, лобовое стекло и капот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 20:30
  • 322
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша
  • 03.02 15:42
  • 2
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 03.02 15:34
  • 7441
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 10:43
  • 4
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 03.02 08:46
  • 4
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 03.02 06:59
  • 0
Ответ на "Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»"
  • 03.02 06:48
  • 0
Ответ на "Стратегические бомбардировщики США"
  • 03.02 01:20
  • 0
Ответ на "ПВО: мысли вслух"
  • 03.02 01:11
  • 2
«Зеленая» электростанция Ростеха впервые поставила почти 2 млн кВт в энергосеть
  • 31.01 20:54
  • 3
«В России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет»
  • 31.01 19:55
  • 3
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 31.01 17:27
  • 0
Беларусь: выбор сделан, что будет дальше?
  • 31.01 17:23
  • 1
Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета
  • 31.01 16:49
  • 2
Чемезов заявил, что ОАК будет наращивать производство Су-57