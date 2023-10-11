Российские «Тигры» в варианте «Безумный Макс» заметили в войсках

Автомобиль "Тигр-М" в варианте "Безумный Макс" на форуме "Армия-2023".

Российские бронеавтомобили «Тигр-М» с дополнительным бронированием заметили в войсках. На фотографию машины, получившей рабочее название «Безумный Макс», обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На снимке виден военнослужащий, который стоит на фоне модернизированного бронеавтомобиля с комплектом дополнительной защиты. Авторы канала предположили, что машина находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Тигр-М» в варианте «Безумный Макс» впервые представили на форуме «Армия-2023». Модернизированная машина отличается от базовой версии навесными бронелистами, которые обеспечивают дополнительную защиту колес, дверей, решетки радиатора, лобового стекла и капота.

В августе ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Воздушно-десантные войска получили многофункциональные парашютные системы десантирования для бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ».

В том же месяце источник РИА Новости рассказал, что Министерство обороны России заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой.