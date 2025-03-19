Новая российская ракета — плохая новость для НАТО (Foreign Policy, США)

FP: "Орешник" может серьезно нарушить операции НАТО даже в неядерном исполнении

Ракета “Орешник” — новинка, не похожая на предшественников, пишет FP. Оборона НАТО в ее нынешнем виде мало что может ей противопоставить. Массированный удар такими ракетами поставит альянс на грань поражения даже без применения ядерного оружия.

Декер Эвелет (Decker Eveleth)

В ноябре прошлого года Россия ударила по Украине ракетой нового типа. Москва впервые продемонстрировала баллистическую ракету “Орешник” средней дальности в деле, атаковав Днепр [Днепропетровск]. Хотя ракета не несла взрывчатых веществ, удар в очередной раз продемонстрировал готовность Владимира Путина к эскалации.

Кадры удара и анализ спутниковых снимков показали, что “Орешник”, по-видимому, может нести шесть боеголовок, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами. При подлете к цели она рассеивает их по высокой площади поражения, словно ружье, заряженное дробью.

“Орешник” также почти наверняка может нести и ядерные боеголовки, и многие эксперты сосредоточились при анализе именно на этих возможностях и той роли, которую ракета играет в ядерных сигналах Путина. Но относительно мало внимания было уделено неядерным возможностям “Орешника” и тому, как он может изменить стратегию России в потенциальной войне с НАТО.

В конфликте, когда силы рассредоточены по большой территории — как, например, на Украине — дорогая ракета под стать “Орешнику” не лучший выбор. Зато “Орешник” идеально подходит для удара по компактным целям, таким как авиабазы, где даже обычные суббоеприпасы могут нанести значительный урон.

В телевизионном интервью в декабре прошлого года Путин заявил, что благодаря “Орешнику” Россия “практически на грани того, чтобы отказаться от применения ядерного оружия”. Российский лидер несколько преувеличил, но в его заявлении немало правды. Массированный удар“Орешниками” даже в обычном исполнении по стратегическим объектам НАТО — авиабазам, пунктам управления и ракетным шахтам — может поставить альянс в тупик даже без применения ядерного оружия.

В войне с НАТО Россия наверняка нападет на авиабазы альянса в первые же дни конфликта. Москва прекрасно знает о превосходстве альянса в воздухе и попытается выкроить своим силам пространство для маневра, уничтожив потенциал НАТО или, как минимум, задержав первую реакцию альянса.

Современные истребители, особенно F-35, которые страны НАТО все чаще выбирают в качестве многоцелевых самолетов, слишком сложны для ремонта в полевых условиях. F-35 и их аналоги разрабатывались для вылетов с крупных, современных авиабаз. Однако после нескольких десятилетий бюджетных сокращений вся авиация НАТО сосредоточилась на горстке таких баз и сделалась как никогда уязвима для рассеивающихся боеприпасов типа “Орешника”.

Российские ядерные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) определенно смогут расправиться с авиабазами НАТО в кратчайшие сроки. Однако по части обычных вооружений, опыт России на Украине выявил сложности с поражением стратегических объектов действующим ракетным арсеналом. Российские ракеты с обычными унитарными боеголовками не смогли вывести из строя ключевые украинские авиабазы и другие объекты из-за сочетания низкой точности и успешной работы украинских средств ПВО.

“Орешник” поможет решить эту проблему. Если судить по российскому опыту на Украине, для уничтожения самолетов на крупных авиабазах могут потребоваться десятки обычных ракет “Искандер”. “Орешников” же для достижения аналогичного эффекта уйдет гораздо меньше. Во время атаки 21 ноября всего одна ракета “Орешник” сбросила 36 инертных суббоеприпасов на военный завод “Южмаш”. Не будь суббоеприпасы инертными, ракета нанесла бы серьезный ущерб на большой площади, сведя на нет проблемы с точностью “Искандеров” и Х-101.

Таким образом хорошая новость заключается в том, что обычные возможности “Орешника” расширят перечень неядерных вариантов Москвы и теоретически снизят риск того, что Кремль будет рассматривать ядерный удар уже на ранней стадии конфликта. Плохая — что “Орешник” серьезно нарушит операции НАТО даже в неядерном исполнении.

Европейская оборона в ее нынешнем виде мало что может противопоставить “Орешнику”. Хотя многие базы НАТО защищены густой сетью ПРО, “Орешник” поднимается выше диапазона перехвата большинства систем, а на конечном участке полета движется к цели слишком быстро для большинства перехватчиков, включая систему ПВО "Пэтриот" (Patriot). При нынешних объемах закупок арсенал перехватчиков, которым по силам остановить “Орешник”, а именно систем Arrow 3 (“Стрела”) SM-3 Block IIA, окажется невелик. Кроме того, Россия сможет обмануть перехватчики ловушками и другими контрмерами, пустив ПВО “по ложному следу”.

Технически “Орешник” оружие несложное. Россия поднаторела в этих технологиях и уже много десятилетий производит ракетные двигатели для ракет, подобных “Орешнику”. Кроме того, Россия уже расширяет свои мощности по производству ракет, чтобы восстановить арсенал на перспективу. Примечательно, что часть этих мощностей, включая “Комбинат Каменский” у восточных границ Украины, специализируется на крупных двигателях и топливе для межконтинентальных баллистических ракет, которые использует и “Орешник”.

Чем бы ни закончился конфликт на Украине, через десятилетие или два НАТО рискует столкнуться с перевооруженной Россией, восстановившей свой арсенал, в котором видное место займут обычные баллистические ракеты, включая “Орешник”. Эта новая мощь может опровергнуть ожидания, что по мере ослабевания ее обычных возможностей Россия станет более зависимой от своего ядерного арсенала.

НАТО следует начинать готовиться к этому уже сейчас. Для этого альянсу предстоит сделать свои основные авиабазы менее привлекательными целями для российских ракет. Этого можно достичь, рассредоточив самолеты по второстепенным взлетно-посадочным полосам и шоссе по всей Европе, чтобы России в случае кризиса было сложнее их обнаружить и уничтожить.

Некоторые государства НАТО уже отрабатывают определенные операции, включая дозаправку и перевооружение на запасных аэродромах. Однако проблема сложности самолетов остается. Хотя оперативные аэродромы рассредоточения могут обеспечить выживание самих самолетов, основные авиабазы останутся заманчивыми целями из-за того, что интенсивное техобслуживание возможно только там. Если Россия сможет атаковать крупные базы, она уничтожит ценные инструменты для обслуживания и склады запчастей для поддержания истребителей в строю.

Чтобы подготовиться к возрождению российских ракетных сил, которые к тому же могут стать еще опаснее, государствам НАТО следует принять план рассредоточения, который позволит проводить более длительные операции в полевых условиях. Это потребует инвестиций в запчасти и вспомогательное оборудование, а также возможности проводить более сложное техобслуживание в полевых условиях — например, при помощи мобильных ремонтных бригад и перевозных мастерских, которые будут выезжать по вызову. Это облегчит как сдерживание противника, так и ведение боевых действий.

На этом пути есть две трудности, но обе вполне решаемые. Первая — это запчасти. Сокращение бюджетов ВВС во многих странах НАТО снизило уровень готовности самолетов. Это действительно проблема — особенно для парка F-35, где задолженность по заказам стоит особенно остро. В то же время она касается и других самолетов, таких как Eurofighter Typhoon. Государства НАТО должны заложить значительные средства не только на борьбу с нехваткой запчастей, но и на ее преодоление — а для этого придется поддерживать склады запчастей для самолетов по всей территории. Это послужит гарантией, что самолеты смогут скоро вернуться в строй из любого места рассредоточения.

Вторая проблема — это опыт и персонал. Счетная палата США в прошлом отмечала, что военнослужащие США не имеют опыта многих задач по техобслуживанию, связанных с F-35 — отчасти, опять же, из-за нехватки запасных частей и вспомогательного оборудования. Учитывая общее состояние глобальных каналов поставок F-35, другие государства НАТО наверняка столкнутся с теми же проблемами.

Страны НАТО должны регулярно отрабатывать передовое техобслуживание, чтобы уметь выполнять необходимые задачи на любом F-35 — безотносительно национальной принадлежности. В прошлом году альянс провел первые в истории учения по межвидовому техническому обслуживанию F-35. Они должны проводиться регулярно во всех странах НАТО с парком F-35. Это, опять же, послужит гарантией, что самолеты смогут скоро вернуться в строй из любого места рассредоточения. В совокупности эти меры снизят зависимость НАТО от считанных крупных авиабаз, которые могут быть серьезно повреждены в первые же дни войны.

Трудности России с дальними ударами по защищенным военным целям на Украине — не повод для Европы почивать на лаврах и беспечно относиться к безопасности своих сил в ближайшие десятилетия. “Орешник” и его аналоги могут опровергнуть ожидания касательно российской военной мощи, и, если не предпринять никаких действий, подорвут способность НАТО сражаться в будущей войне.

Декер Эвелет — младший научный аналитик Центра военно-морских исследований со штаб-квартирой в Вашингтоне. Изучает иностранные ядерные позиции на основе спутниковых снимков. Имеет степень магистра Института международных исследований Миддлбери в Монтерее и степень бакалавра от Рид-колледжа.