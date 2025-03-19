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Назван срок появления у Европы средства подавления ПВО

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Defense News: Свое средство подавления ПВО появится у Европы до 2033 года

Свое первое средство подавления противовоздушной обороны (ПВО) противника появится у Европы до 2033 года. Соответствующий срок называет Defense News.

Издание ссылается на заявление французского полковника Гийома Кубалы, согласно которому в 2033 году истребитель Rafale получит франко-британскую ракету RJ10 разработки компании MBDA, способную обходить и уничтожать средства ПВО противника.

RJ10 будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Высокоманевренная крылатая ракета планируется сверхзвуковой, но не гиперзвуковой.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Исаак Зейтц заметил, что российские и китайские достижения в области ПВО угрожают глобальному превосходству Военно-воздушных сил США в воздушном пространстве.

В феврале военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что ракеты наподобие российского «Орешника» способна перехватить российская система ПВО С-500.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Rafale
С-500
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
ГЗЛА
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