Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

Эксперт Ходаренок: «Орешник» способна перехватить система С-500 «Триумфатор-М»

Ракеты наподобие российского «Орешника» способна перехватить российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Триумфатор-М». Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Но это только мое личное мнение, что такая задача ей по плечу», — уточнил специалист на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India — 2025 в Бангалоре.

Другой возможной системой ПВО, которая, вероятно, могла бы перехватить Орешник, эксперт назвал С-400 «Триумф».

Эксперт усомнился, что у западной стороны имеется комплекс, способный перехватить Орешник. В частности, специалист допустил, что эта задача «не по плечу» американской системе Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» невозможно сбить.