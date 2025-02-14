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Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Эксперт Ходаренок: «Орешник» способна перехватить система С-500 «Триумфатор-М»

Ракеты наподобие российского «Орешника» способна перехватить российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Триумфатор-М». Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Но это только мое личное мнение, что такая задача ей по плечу», — уточнил специалист на полях Международной авиационно-космической выставки Aero India — 2025 в Бангалоре.

Другой возможной системой ПВО, которая, вероятно, могла бы перехватить Орешник, эксперт назвал С-400 «Триумф».

Эксперт усомнился, что у западной стороны имеется комплекс, способный перехватить Орешник. В частности, специалист допустил, что эта задача «не по плечу» американской системе Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» невозможно сбить.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
THAAD
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Путин Владимир
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