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Назван срок первого пуска ракеты Spectrum

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

European Spaceflight: Первый пуск Spectrum состоится во второй половине марта

Первый пуск германской ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии состоится во второй половине марта. Соответствующий срок называет European Spaceflight.

Изданиен обратило внимание на объявление норвежской компании Andøya Space, под управлением которой находится Аннейа, уведомляющее о возможном ракетном пуске с данного космодрома с 20 по 30 марта.

В январе издание со ссылкой на норвежское правительство сообщило, что первый полет ракеты Spectrum компании Isar Aerospace состоится в течение «следующих нескольких месяцев».

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.

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Страны
Норвегия
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