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В России рассказали о перенасыщении рынка военных вертолетов

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

ЦАМТО: Мировой рынок военных вертолетов перенасыщен

Мировой рынок военных вертолетов перенасыщен, поэтому спрос на эту технику снижается. О ситуации на экспортном рынке рассказал Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Российские аналитики оценили объемы экспортных продаж на период с 2025 по 2028 годы. Категории распределили по стоимостному параметру. В этом перечне вертолетная техника занимает пятое место, а в период с 2021 по 2024 годы эта категория была на втором месте.

«Это свидетельствует о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14 процента до 10,97 процента (минус 2,17 процента)», — говорится в материале.

Ранее в марте стало известно, что американские ударные вертолеты AH-64 Apache, которые развернуты в Ираке, получили израильские управляемые ракеты Spike NLOS с дальностью более 30 километров.

В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что советские и российские ударные вертолеты семейства Ми-24 остаются одними из самых распространенных машин этого типа в мире. Ми-24 и Ми-35 использовали более чем в 30 войнах и военных конфликтах.

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Ирак
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Продукция
AH-64
Spike NLOS
Ми-24
Ми-35
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