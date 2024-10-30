Названы «самые воюющие» вертолеты

«Ростех»: вертолеты Ми-24 — одни из «самых воюющих» в мире

Советские и российские ударные вертолеты семейства Ми-24 остаются одними из самых распространенных машин этого типа в мире. Особенности Ми-24 назвали в госкорпорации «Ростех».

Базовая версия Ми-24, который стал первым ударным вертолетом СССР, способна нести мощные ракеты для борьбы с бронетехникой противника. Кроме того, Ми-24 мог взять на борт до восьми десантников.

«Родственником» Ми-24 стал российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М, который может перевозить личный состав и грузы, а также поддерживать сухопутные войска огнем. «Вертолеты типа Ми-24/35 — одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов», — говорится в сообщении.

Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году. В арсенал базовой версии вертолета входили неуправляемые ракеты и противотанковые управляемые ракеты комплекса «Фаланга-М». Поздние модификации вертолета могут нести ракеты «Штурм» и «Атака».

Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305», которую используют вертолеты Ми-28НМ, неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника в зоне проведения спецоперации.