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Стало известно о неуязвимости российского «Изделия 305» в зоне СВО

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости.

«Ростех»: ракета «Изделие 305» неуязвима для средств РЭБ в зоне СВО

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305», используемая вертолетами Ми-28НМ, неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram стало известно от госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что ракеты «обеспечивают высокую точность поражения объектов противника вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты». При этом ЛМУР может использоваться в режиме «выстрелил — забыл», телеуправления и инерциальном.

«На сегодняшний день в боевых условиях не отмечено случаев подавления канала управления ЛМУРом в ходе спецоперации. Она всегда долетает именно туда, куда ее направил экипаж вертолета-носителя», — заявили в госкорпорации.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новые авиационные «Изделия-305» демонстрируют хорошую точность в зоне СВО. При этом точность ракеты не зависит от дальности ее применения. Мощность боевой части ракеты позволяет поражать бронетехнику, огневые точки, здания, комплексы противовоздушной обороны и артиллерийские системы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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