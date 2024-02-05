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Стало известно о высокой точности новой ракеты «Изделие-305»

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Управляемой ракеты класса «воздух – поверхность» «Изделие 305»
Управляемой ракеты класса «воздух – поверхность» «Изделие 305».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика, холдинг «Высокоточные комплексы».

В компании рассказали, что заказчики ракеты довольны ее дальностью, точностью и надежностью. По их словам, изделие легко использовать: для этого нужно направить ракету на желаемую цель на конечном участке траектории.

При этом точность «Изделия-305» не зависит от дальности его применения. Мощность боевой части ракеты позволяет поражать бронетехнику, огневые точки, здания, комплексы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские системы. Разработчики добавили, что непрерывно совершенствуют «Изделие-305».

Ранее в холдинге назвали преимущества российской ракеты «Изделие 305». Среди них — способность избежать ответной атаки противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Высокоточные комплексы
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