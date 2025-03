"Вековое господство пулемета закончилось"

Сетевое издание "Business Insider" выпустило материал Michael Peck "The century-long reign of the machine gun is over, a Russian strategist argues" с изложением ряда тезисов ранее опубликованной "Российской газетой" статьи директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) члена Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Руслана Пухова "Это уже другая война". Дроновая революция кардинально меняет облик боевых действий и армии". Правда, почему-то автор "Business Insider" сосредоточился на странном противопоставлении дронов пулеметам, хотя последние вообще не упоминались в материале Руслана Пухова. Перевод текста "Business Insider" дается по ресурсу ИноСМИ.ru

(c) Valentyn Ogirenko / Reuters

Самое тяжелое оружие пехоты - минометы и пулеметы - устарело, пишет BI со ссылкой на российского специалиста по вопросам стратегии Руслана Пухова. Он считает, что им на смену придут беспилотники, в результате чего пехотные подразделения сделаются компактнее и легче.

Майкл Пек

Сегодняшние пехотные войска, как правило, вооружены пулеметами, автоматическими гранатометами, минометами и противотанковыми ракетами. Однако все они, кроме автоматических карабинов, скоро устареют функционально, а пехотные подразделения станут легче и маневреннее, утверждает один российский военный стратег.

Беспилотники с видом от первого лица уже начали теснить артиллерию и групповое пехотное оружие, утверждает директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в статье для "Российской газеты".

Пухов считает, что боевые действия будущего будут вестись малочисленными отрядами операторов ударных беспилотников с видом от первого лица (FPV) и пехоты при поддержке разведывательных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. "Соответственно, важнейшим направлением военного дела станет и борьба с FPV-дронами противника", - предупредил он в своей смелой и в некотором смысле даже провокационной переоценке сухопутной войны. То, куда не "дотянутся" беспилотники, - например, цели в глубоком тылу противника - будет поражаться управляемыми ракетами большой дальности.

Со времен Первой мировой войны, когда пехота несла тяжелые потери при штурме траншей и пулеметных гнезд противника, она получила переносное тяжелое оружие, чтобы ослабить зависимость от артиллерии и другой внешней огневой поддержки. После легких пулеметов образца 1915 года пехотинцы последовательно получили минометы, противотанковые ракетные установки, гранатометы с противотанковыми ракетами, а совсем недавно - беспилотники.

Легкие пулеметы - такие как американский штурмовой M249 производства FN Manufacturing LLC или немецкий MG42 времен Второй мировой войны - стали неотъемлемым элементом пехоты. Благодаря высокой скорострельности они формируют основу огневой мощи и обеспечивают стрелкам маневренность. Однако, как правило, это оружие для стрельбы прямой наводкой и требует прямой видимости цели. Но проблема в том, что если вы видите врага, то и он вас тоже - и может открыть ответный огонь.

Тактические же беспилотники можно запускать из-за линии фронта вне поля зрения противника. К тому же на Украине войска больше не перемещаются по открытым пространствам, особенно большими группами. Вместо этого бойцы остаются под защитой укрепленных позиций и ежедневно запускают тысячи беспилотников на патрулирование линии фронта, а обнаруженные ими цели уничтожаются дронами-камикадзе и артиллерией.

"На протяжении веков огонь в прямой видимости составлял основу поражения в боевых действиях, вокруг обеспечения эффективности такого огня строились основы тактики. Теперь нет никакой нужны видеть противника (цель) прямо перед собой", - рассуждает Пухов.

"Его можно видеть теоретически с любой дистанции и поражать столь же высокоточно. Выживаемость удаленных рассредоточенных платформ для поражения с закрытых позиций и их расчетов намного выше любого оружия для ведения огня в прямой видимости", - добавил он.

Мысль, что пехота откажется от пулеметов и минометов и будет использовать исключительно беспилотники, привела американских военных экспертов в ужас. "Если бы кто-то сказал мне: "Послушайте, мы дадим вам сколько угодно беспилотников, но вы за это откажетесь от крупнокалиберных пулеметов M240", - я бы ответил, что вы с ума сошли", - заявил изданию Business Insider исследователь корпорации РЭНД и полковник армии США в отставке Джан Джентиле, командовавший бронетанковой разведкой в Ираке.

Беспилотники уязвимы для средств РЭБ и атак с воздуха, а еще им мешает плохая погода или дым. Пехотный отряд, вооруженный из всего тяжелого оружия лишь беспилотниками, сложил бы все яйца в одну корзину. Однако эти "яйца" быстро расходуются: в 2023 году Украина сообщила, что теряет по 10 тысяч беспилотников в месяц, в основном из-за российских помех. При этом тяжелый пулемет со скорострельностью свыше 100 выстрелов в минуту, позволяет всего двум солдатам создать зону поражения в пределах 600 метров от их позиции.

Пухов также считает, что беспилотники и другие средства поражения с закрытых позиций также приведут к устареванию танков. "Все огневые задачи, решаемые танком в бою, сейчас можно возложить на гораздо более дешевые, эффективные и скрытные средства высокоточного поражения с закрытых позиций - от FPV-дронов до управляемых артиллерийских снарядов и тактических ракетных комплексов загоризонтного поражения типа ALAS или Spike-NLOS" - написал Пухов.

По мнению Пухова, беспилотники заменят и артиллерию. "Дроны, во-первых, являются универсальным средством поражения, во-вторых, уже сейчас способны действовать на всю дальность артиллерии", - отмечает он. Действительно, оптоволоконные FPV-беспилотники неуязвимы для средств РЭБ и поражают цели в 15 километрах от линии фронта - исторически эту зону прикрывала как раз артиллерия.

Теоретически это чревато разрушительным двойным ударом. Огромное количество дешевых беспилотников с видом от первого лица может буквально заполонить линию фронта. А более дальнобойное оружие - например, баллистические ракеты ATACMS американского производства (дальностью 305 километров) и управляемые артиллерийские ракеты HIMARS (дальностью 80 километров) смогут поражать цели дальше в тылу.

Однако Джентиле сомневается, что небольшие беспилотники, сбрасывающие малые бомбы или гранаты, по огневой мощи сопоставимы с гаубицами и системами залпового огня. "Массовый эффект, который можно создать с помощью артиллерии, обеспечивает наступающей стороне решающие прорывы обороны противника", - сказал Джентиле. Он убежден, что танки не утратят эффективности, если их будут должным образом поддерживать системы ПВО и средства РЭБ.

Однако большинство экспертов согласятся в том, что беспилотники преобразили облик войны. Пухов отмечает, что это "естественным образом" заставляет применять войска мелкими группами, подразделениями и отдельными машинами, максимально их рассредоточивая. "Невозможность концентрации и сосредоточения сил и средств опрокидывает все основы военного дела, вынуждая вести войну мелких подразделений и групп, а также отдельных экипажей и бойцов", - подчеркивает он.

Это будет иметь серьезные последствия. Концентрация сил считается одним из основных принципов войны. Великие полководцы уровня Наполеона добивались ошеломляющих побед, потому что сосредоточивали войска там, где у противника была слабость. Если Пухов прав, и будущее за сильно рассредоточенными операциями небольших подразделений, то армиям, возможно, будет непросто достичь решающих результатов.

Однако история военного дела учит, что господство беспилотников может оказаться скоротечным. Какое-то время длинный лук, рыцарские латы и танк казались непобедимыми, однако и против них находилось "противоядие" в виде оружия или тактических новшеств. Безусловно, беспилотники произвели революцию в военном искусстве, но это не последнее слово - будут и новые революции.