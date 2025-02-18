"Российская газета" опубликовала материал директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) члена Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Руслана Пухова "Это уже другая война". Дроновая революция кардинально меняет облик боевых действий и армии".

Уничтоженный российскими FPV-дронами в августе 2024 года американский танк М1А1 Abrams вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики (с) социальные сети

Очевидные успехи Вооруженных сил России в ходе СВО в 2024 году в то же время не привели к преодолению сложившегося с конца 2022 года преимущественно позиционного характера боевых действий, который выглядит достаточно закономерным и, видимо, отражает сформировавшиеся тенденции военного дела на достаточно длительную перспективу.

Поле боя стало "прозрачным"

Эта позиционность возникла не в результате недостаточной численности или "плотности" войск (сил) сторон, как до сих пор иногда считается некоторыми. Наоборот, высокая рассредоточенность и низкая плотность войск (сил) и их боевых порядков стали следствием резко возросших возможностей разведки, обнаружения, целеуказания и высокоточного поражения. Эти возможности предопределили значительный рост уязвимости не только группировок и сосредоточений войск, начиная от уровня низших тактических подразделений до оперативных и оперативно-тактических соединений, но и непосредственно отдельных объектов боевой техники, боевых машин, да и личного состава на поле боя. В первую очередь это связано с почти тотальной "прозрачностью" поля боя, вызванной огромным количеством постоянно задействуемых средств разведки и наблюдения, прежде всего малых беспилотных, а также качественным скачком в объемах и скорости передаваемой и получаемой с помощью этих средств разведывательной информации. Последний скачок обеспечивается средствами всеобщей глобально доступной сетевой связи, начиная с того же Starlink.

В результате в зоне такой "прозрачности" (сейчас в первую очередь вблизи линии боевого соприкосновения, которая все более растет) становятся, по сути, системно невозможными никакие скрытные переброска, развертывание, сосредоточение и применение сил. Любое сосредоточение частей и подразделений станет немедленным объектом поражения, и чем более значительным является сосредоточение, тем более "заметным" оно будет, привлекая на себя всевозможные ударные средства практически на любой дистанции от линии боевого соприкосновения. Это естественным образом вынуждает применять войска мелкими группами, подразделениями и отдельными машинами, максимально рассредотачивая их. При чем современные и тем более перспективные средства связи и управления дают такую возможность. Невозможность концентрации и сосредоточения сил и средств опрокидывает все основы военного дела, вынуждая вести войну мелких подразделений и групп, а также отдельных экипажей и бойцов.

Важным аспектом сложившейся ситуации является то, что "прозрачность" поля боя и разрешение вопроса целеуказания в реальном масштабе времени ведут к упразднению необходимости в огне на прямой видимости в пользу более безопасного огня с закрытых огневых позиций. На протяжении веков огонь в прямой видимости составлял основу поражения в боевых действиях, вокруг обеспечения эффективности такого огня строились основы тактики. Теперь нет никакой нужны видеть противника (цель) прямо перед собой, его можно видеть теоретически с любой дистанции и поражать столь же высокоточно. Выживаемость удаленных рассредоточенных платформ для поражения с закрытых позиций и их расчетов намного выше любого оружия для ведения огня в прямой видимости. Это революционизирует всю систему огня и огневого поражения войск, и в боевых действиях на Украине таким революционизирующим средством поражения выступают малые беспилотные летательные аппараты (БЛА) - как барражирующие боеприпасы, так и аппараты со сбросом боеприпасов и, наконец, FPV-дроны.

Кризис танков и артиллерии

Соответственно, наглядно выявившийся на данной войне кризис танка, о котором так много говорят, вызван не столько уязвимостью как таковой танка от средств поражения, сколько утратой танком значения как средства огня в прямой видимости. Все огневые задачи, решаемые танком в бою, сейчас можно возложить на гораздо более дешевые, эффективные и скрытные средства высокоточного поражения с закрытых позиций - от FPV-дронов до управляемых артиллерийских снарядов и тактических ракетных комплексов загоризонтного поражения типа ALAS или Spike-NLOS.

Опыт боевых действий на Украине показывает, что танки сейчас, как правило, поражаются на поле боя еще до выхода ими на рубеж применения своего вооружения, что, по сути, обессмысливает само место танка в системе вооружения войск. Если танк где-то еще оказывается способен вести огонь прямой наводкой, то это только потому, что количество FPV-дронов и тому подобных средств поражения еще недостаточно везде. Аналогичным образом кавалерия умерла как значимое средство на поле боя с появлением шрапнели и пулеметов.

Вместо танка в боевых условиях украинской войны наибольшую из всех классов и типов бронетехники полезность для основного типа ведущихся боевых действий показывают современные боевые машины пехоты, цель которых транспортировка, эвакуация и поддержка личного состава. При поражениях такие БМП демонстрируют высокую живучесть, и их полный вывод из строя либо уничтожение обычно требуют неоднократных попаданий.

На поле боя БМП подобного класса теперь играют центральную роль, сменив в этом качестве танки, не имеющие транспортных возможностей, но обладающие малополезным крупнокалиберным орудием, рассчитанным главным образом на поражение себе подобных.

Таким образом, мы наблюдаем кризис тех форм, способов и методов ведения войны, которым обучались поколения военных. Сама мысль о том, что сосредоточение сил и средств традиционным "уставным" способом или концентрация танков и бронетехники в нынешних условиях - это, скорее, путь к разгрому и избиению, а не к успеху, до сих пор не укладывается в голове многих командиров с обеих сторон.

Триумф беспилотников

В ходе СВО состоялся, наконец, предсказывавшийся уже давно триумф беспилотной авиации. Но этот триумф выразился не в смене пилотируемых самолетов парящими в высоте беспилотниками класса MALE со значительной дальностью и высотностью (уже почти забыты оказались и легендарные турецкие Bayraktar TB2, и наши "Иноходцы"-"Орионы"), а в заполонивших поле боя полчищах микроаппаратов - "мавиков" и FPV-дронов - охотящихся буквально на каждый объект и на каждого пехотинца.

Потому нынешняя война на Украине стала войной дронов. Мы, по сути, видим парафраз знаменитой формулы французского маршала Петэна про артиллерию: "Дроны разрушают, пехота заполняет". Дроновая революция кардинально меняет облик боевых действий и армии. Она обеспечила не только вышеуказанную небывалую "прозрачность" поля боя, но и начала теснить не столько авиацию, сколько артиллерию и групповое пехотное оружие. Очевидно, что танки, а в перспективе и артиллерия утрачивают свое значение. Дроны, во-первых, являются универсальным средством поражения, во-вторых, уже сейчас способны действовать на всю дальность артиллерии, в-третьих, позволяют действовать скрытно и с закрытых позиций. И, в-четвертых, одновременно решают вопрос разведки и целеуказания, который был не решаем до сих пор. Поэтому дронами, в отличие от любых других средств, становится возможным выявить все цели и объекты противника на тактическую глубину и зачистить все на тактическую глубину - а в перспективе, с развитием техники, это становится возможным и на оперативную глубину. Это переворот в военном деле, который, как уже было сказано выше, фатально сказывается на таком ключевом элементе военного дела, как сосредоточение сил и средств. Более того, маневр для обеспечения поражения тоже становится ненужным, и это тоже фундаментальное изменение не только тактики, но и оперативного искусства. Это все рано или поздно приведет к радикальным переменам не только форм боевых действий, но и облика и структуры армий.

FPV-дрон в силу беспрецедентно выгодного соотношения стоимости к эффективности становится главным средством тактического поражения на поле боя, и речь идет уже об их производстве миллионами. При таких масштабах применения FPV-дроны, по сути, вытеснят все групповое пехотное оружие, все противотанковые средства и возьмут на себя большую часть задач артиллерии. Облик войсковых частей и подразделений, видимо, в итоге будет представлять собой комбинацию отрядов "гренадеров"-FPV-операторов и "штурмовиков"-стрелков, поддерживаемых операторами БЛА-разведчиков и средств РЭБ. Соответственно, важнейшим направлением военного дела станет и борьба с FPV-дронами противника. Наконец, одним из ключевых компонентов структуры перспективных войсковых частей и подразделений должны стать передовые наводчики-целеуказатели, обеспечивающие целеуказание и наведение высокоточного оружия дальнобойными средствами поражения и авиацией.

Именно массовое применение БЛА и высокоточного оружия в теории может стать средством преодоления позиционности, в том числе в боевых действиях на Украине, поэтому в обозримом будущем в данном конфликте тактический успех на поле боя будет зависеть от наращивания производства сторонами масс FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, а также более современных видов высокоточного оружия (управляемые авиабомбы, ракеты, дальнобойные ПТУР и ракеты класса ALAS / NLOS и проч).

Взгляд в будущее

Суммируя, можно предсказать, что если в войне подобного типа и будет одержана военная победа, то она будет одержана тем, у кого будет больше высокоточного оружия как тактического, так и оперативного уровня. Это позволит эффективно "стачивать" и поражать войска и опорные пункты противника, а также его склады, коммуникации и командные центры, и в перспективе (в том числе с применением авиации в качестве носителей) вести дело к изоляции района боевых действий - решению второго ключевого уравнения позиционности, наряду с преодолением и разрушением собственно позиционной обороны.

При этом стоит особо отметить, что Россия имеет серьезные возможности по наращиванию производства высокоточного оружия и БЛА. Наиболее решающие на современном поле боя на Украине системы (FPV-дроны, мавики, малые БЛА, барражирующие боеприпасы, управляемые бомбы, высокоточные ракеты отдельных типов) имеют наименьшую зависимость в производстве от западных санкций - скорее, их масштабирование - дело визионерства и понимания лидерами и командирами на всех уровнях основных тенденций и перспектив войны.