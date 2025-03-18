В России создадут платформу для обмена данными между спутниками и БПЛА

НТИ: В России создадут платформу для обмена данными между спутниками и дронами

В России создадут платформу для обмена данными между спутниками и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает ТАСС.

Планируемая высота полета малых спутников — 100-200 километров, дронов — 20-30 километров. Платформа для обмена данными между ними должна заработать к 2028 году. «Они же, в свою очередь, смогут передавать данные коммерческим сервисам, дронам и операторам», — заявили в НТИ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на НТИ сообщило, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» начала испытания динамического макета нового спутника.