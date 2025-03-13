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РКК «Энергия» начала испытания макета нового спутника

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Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости.

НТИ: РКК «Энергия» начала испытания динамического макета нового спутника

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» начала испытания динамического макета нового спутника. Об этом со ссылкой на фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает РИА Новости.

«Макет прошел проверку вибропрочности на разных этапах, способности к вибронагружению, показал высокое качество механического монтажа. Испытания макета будут завершены до конца года», — рассказали в организации.

Там добавили, что запуск космического аппарата планируется провести в 2027 году.

Разрабатываемый РКК спутник планируется вывести на околоземную орбиту высотой 500 метров, с которой он будет получать изображения земной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель.

В декабре Юрий Борисов, занимая должность главы госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в которую на тот момент входило 288 аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
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