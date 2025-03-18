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Российский производитель спутников пожаловался на рекордно скромный заказ

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Ведомости»: Фирма «Решетнев» пожаловалась на рекордно скромный заказ спутников

Российский производитель спутников фирма «Решетнев» пожаловался на рекордно скромный заказ. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как заявил на XVII Федеральной конференции ComNews Satellite Russia заместитель гендиректора по развитию и инновациям «Решетнева» Юрий Вилков, в 2024 году представляемая им компания получила заказ на создание всего пяти геостационарных спутников. По его словам, последний раз аналогичный рекордно малый заказ был получен в начале 2000-х годов.

Руководитель добавил, что «с геостационарной орбиты никто никогда не уйдет», а запуск низкоорбитальных спутниковых группировок становится «объективной реальностью».

В октябре гендиректор компании Евгений Нестеров на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024 представил презентацию, согласно которой Россия запустит на орбиту 162 спутника производства «Решетнева» к 2030 году.

В августе глава Красноярского края Михаил Костюков сообщил, что российская спутникостроительная компания «Решетнев» нарастит производственные мощности в городе Железногорске.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
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