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Маск пообещал отправить человекоподобного робота на Марс в следующем году

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Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters.

Маск отправит человекоподобного робота Optimus на Марс в конце 2026 года

Бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что планирует отправить космический корабль с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Космический корабль вылетит на Марс в конце следующего года, на борту будет находится Optimus», — объявил он.

При этом, обратил внимание Маск, если данные высадки пройдут успешно, тогда полеты космических кораблей с людьми на борту могут состояться уже в 2029 году. Однако, добавил бизнесмен, более вероятным сроком является 2031-й год.

Ранее стало известно, что американская компания Neuralink, основанная Илоном Маском, запатентовала связанные с телепатией и телекинезом торговые марки. По мнению журналистов Forbes, в компании миллиардера Илона Маска недвусмысленно намекнули патентом на регистрацию торговых марок Telepathy и Telekinesis (телепатия и телекинез), что будут развивать эти направления в своем бизнесе.

До этого стартап Neuralink показал, как чипированный пациент управляет рукой робота силой мысли. В Neuralink не стали раскрывать личность автора надписи, но намекнули, что это был один из трех чипированных компанией людей.

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SpaceX
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