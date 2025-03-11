Neuralink Илона Маска займется телепатией

Forbes: Neuralink займется созданием телепатического устройства

Американская компания Neuralink запатентовала связанные с телепатией и телекинезом торговые марки. На это обратило внимание издание Forbes.

Патент на регистрацию торговых марок Telepathy и Telekinesis (телепатия и телекинез) появился в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) 3 марта. По мнению журналистов медиа, в компании миллиардера Илона Маска недвусмысленно намекнули, что будут развивать эти направления в своем бизнесе.

Журналисты Forbes отметили, что по американским законам компания не может просто закрепить за собой любую торговую марку — она должна иметь «добросовестное намерение» на ее использование. Также они напомнили, что в разговоре с подкастером Лексом Фридманом в августе 2024 года Маск говорил, что определенное «телепатическое» устройство Neuralink поможет людям с параличом.

Юрист по товарным знакам Джош Гербен предположил, что компании Маска придется столкнутся с проблемами конфиденциальности, безопасности и этики перед тем, как подобный продукт появится в виде реального девайса. Так, неизвестно, сможет ли один пользователь с «телепатическим» имплантом читать мысли другого и каким образом они будут передаваться между двумя имплантами.

В январе принадлежащий Илону Маску стартап Neuralink показал, как чипированный пациент управляет рукой робота силой мысли. В Neuralink не стали раскрывать личность автора надписи, но намекнули, что это был один из трех чипированных компанией людей.