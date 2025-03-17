Украине будут поставлены еще 18 самоходных гаубиц Archer

Министерство обороны Швеции 13 марта 2025 года сообщило о выделении около 3 млрд шведских крон (около 300 млн долл) на "усиление артиллерийского потенциала Украины". В рамках этих ассигнований шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) заключит контракты на изготовление для Украины 18 самоходных гаубиц на колёсном шасси Archer калибра 155-мм/52 со шведским отделением корпорации BAE Systems (BAE Systems Weapons Systems, бывшее BAE Systems Bofors) и пяти радиолокационных комплексов обнаружения артиллерийских позиций ARTHUR со шведской группой Saab AB.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон на фоне 155-мм/52 самоходной гаубицы BAE Systems Archer на колесном автомобильном шасси RMMV HX2 (8x8) (с) министерство обороны Швеции

Кроме того, по данной инициативе будут выделены средства для финансовой поддержки оборонной промышленности Украины по "датской модели" для производства 155-мм боеприпасов или украинской 155-мм/52 самоходной гаубицы "Богдана". Поставки новых САУ Archer Украине планируется начать в 2026 году, а РЛС ARTHUR - в 2025 году. Данный пакет "усиления артиллерийского потенциала Украины" предоставляется в рамках объявленного шведским правительством 20 января 2025 года 18-го пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 13 млрд крон (до 1,3 млрд долл).

Швеция также намерена принять участие в артиллерийской коалиции в рамках Контактной группы по обороне Украины. Целью коалиции является координация поддержки в целях развития и укрепления артиллерийского потенциала Украины и повышения оперативной совместимости с НАТО.

Ранее Швеция уже передала в ноябре 2023 года Украине восемь самоходных гаубиц Archer из наличия своих вооруженных сил. Кроме того, Швеция, Норвегия и Великобритания передавали Украине из наличия своих вооруженных сил РЛС обнаружения артиллерийских позиций ARTHUR, выполненные на базе двухзвенного гусеничного транспортера Bv 206 и на автомобильном шасси (британские).

Сообщается (и подтверждается опубликованной министром обороы Швеции Полом Юнсоном официальной фотографией), что планируемые теперь к изготовлению для Украины 18 САУ Archer будут выполнены на колесном автомобильном шасси RMMV HX2 (8x8) производства германского предприятия Rheinmetall MAN Military Vehicle (RMMV), то есть будут аналогичны 48 САУ Archer, заказанным шведской армией в 2023 году. Ранее вооруженные силы Швеции получили 48 САУ Archer в изначальном базовом исполнении на колесном шасси Volvo A30D (6х6), восемь из которых и были переданы Украине, а еще 14 - проданы в 2023 году Великобритании.

Одна из переданных Швецией Украине 155-мм/52 самоходных гаубиц BAE Systems Archer на колесном шасси Volvo A30D (6х6) на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины (с) социальные сети

Рекламный проспект 155-мм/52 самоходной гаубицы BAE Systems Archer в исполнении на колесном автомобильном шасси RMMV HX2 (8x8) (с) BAE Systems

Одна из переданных Швецией Украине РЛС обнаружения артиллерийских позиций Saab ARTHUR в исполнении на базе двухзвенного гусеничного транспортера Bv 206, 2022 год (с) социальные сети