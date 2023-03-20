Швеция передаст Украине и Великобритании самоходные гаубицы Archer

Правительство Швеции 16 марта 2023 года объявило о заключениии соглашения с Великобританией о "стратегическом сотрудничестве в поддержку Украины", в рамках которого Швеция передаст Украине из наличия своих вооруженных сил восемь 155-мм/52 самоходных гаубиц Archer на колёсном шасси (в том числе две "для технического обслуживания" - видимо, в качестве источника запчастей), а также продаст Великобритании еще 14 самоходных гаубиц Archer из наличия, что, в свою очередь, позволит британской стороне передать Украине 32 самоходныe гаубицы AS90 калибра 155-мм/39 из состава британской армии. Шведской и британской сторонами будет организовано совместное обеспечение и сервисное обслуживание САУ Archer, поставляемых Великобритании и Украине.

155-мм/52 самоходная гаубица BAE Systems Archer шведской армии (с) вооруженные силы Швеции

Передаваемые Украине восемь самоходных гаубиц Archer являются частью нового пакета шведской военной помощи Украине, в состав которого также войдут передаваемые из наличия министерства обороны Швеции 10 танков Strv 122 (Leopard 2S, вариант танка Leopard 2A5), неназываемое количество снимаемых с вооружения шведской армии зенитных ракетных комплексов средней дальности Rb 97 (американский ЗРК I-HAWK) и другое имущество. Относительно ЗРК Rb 97 известно, что на 2020 год Швеция имела шесть огневых взводов этого комплекса (в каждой по три пусковые установки и по одной РЛС наведения PE-541/M HPI и РЛС обнаружения Giraffe AMB 3D). Согласно внесенным правительство Швеции в парламент соответствующим поправкам в государственный бюджет, общая стоимость передаваемого Украине в рамках данного пакета вооружения и имущества оценивается в 6,0622 млрд шведских крон (577,68 млн долл), а общая сумма, заправшиваемая для покрытия расходов по этому пакету, составляет 6,5245 млрд крон (621,73 млн долл). Планируемая продажа 14 САУ Archer Великобритании будет стоить 2,5728 млрд крон (245 млн долл).

Согласно заявлению шведского правительства, с учетом нового пакета общая стоимость шведской военной помощи Украине в сумарно 11 пакетах составила 16,9 млрд крон (1,61 млрд долл).

Министерство обороны Великобритании в пресс-релизе 16 марта подтвердило приобретение в Швеции 14 самоходных гаубиц Archer, О планах британской армии приобрести в Швеции из наличия небольшую партию САУ Archer было впервые сообщено британскими ресурсами чуть ранее. Согласно заявлению британского министерства обороны, данные САУ должны не только компенсировать планируемые к передаче Украине из состава британской армии 32 самоходные гаубицы AS90 калибра 155-мм/39, но и выступить "временным переходным решением" в длительно тянущейся долгостройной британской приобретения перспективной дальнобойной 155-мм самоходной гаубицы Mobile Fires Platform (MFP), где Archer выступает одним из кандидатов. Окончательное решение по MFP сейчас ожидается только к концу десятилетия.

Согласно британскому пресс-релизу, контракт на закупку 14 САУ Archer будет подписан "в ближайшее время", и гаубицы поступят с хранения шведской армии. Данные системы Archer "будут переданы в собственность британской армии в этом месяце и будут полностью введены в строй к апрелю следующего года",

Относительно шведских 155-мм самоходных гаубиц Archer напомним, что в 2009 году шведское оборонное закупочное ведомство FMV заключило в интересах правительств Швеции и Норвегии объединенный контракт на поставку компанией BAE Systems Bofors вооруженным силам каждой из обеих стран 24 самоходных систем BAE Systems Bofors Archer (FH77BW L52, шведское военное обозначение Artillerisystem 08). Однако в конце 2013 года Норвегия отказалась от закупки своих 24 САУ Archer, мотивируя это "задержками в программе и проблемами с характеристиками системы".

Изначально по условиям контракта все 24 САУ Archer, заказанные для шведской армии, должны были поступить в 2011-2012 годах. Однако из-за затягивания отработки и устранения дефектов системы и трудностей с производством у ряда субподрядчиков BAE Systems Bofors, поставки САУ Archer сильно отстали от графика. В результате первая батарея из четырех предсерийных артсистем Archer была передана шведской армии только в сентябре 2013 года, а 20 серийных установок - с октября 2015 по конец 2017 года, составив материальную часть единственной оставшейся к тому времени артиллерийской части шведской армии - дислоцированного в Бодене на севере Швеции 9-го артиллерийского полка (Artilleriregementet A 9), в составе двух дивизионов по 12 систем.

В 2016 году шведское министерство обороны законтрактовало и остальные 24 САУ Archer, изначально заказанные Норвегией. При этом изначально планировалось, что ни одно из этих 24 орудий не будет вводиться в состав развернутых частей - предполагалось, что 12 САУ будут переданы на постоянное хранение в качестве матчасти третьего резервного (свернутого в мирное время) артиллерийского дивизиона 8-го артиллерийского полка, а другие 12 САУ будут предложены к продаже за рубеж. Фактически поставки "норвежских" 24 орудий шведской армии были произведены в 2021-2022 годах, при этом 12 этих САУ поступили для укомплектования одного дивизиона восстановленного в 2022 году 9-го артиллерийского полка шведской армии, а 12 других, видимо, поступили на хранение, откуда, возможно, теперь и будут переданы Великобритании. В 2020 году правительство Швеции объявило о решении приобрести еще 24 САУ Archer, подписав предварительное соглашение в 2022 году, однако заказ на них до сих пор не выдан.

В октябре 2022 года шведские СМИ сообщали, что министерство обороны Швеции представило правительству секретный отчет о возможности передачи Украине вооружения и имущества из наличия шведских вооруженных сил, и в том числе некоторого количества из 48 полученных самоходных гаубиц Archer, причем, по неофициальным данным, речь могла идти о передаче Украине 12 систем. В январе 2023 года правительство Швеции приняло решение о передаче Украине САУ Archer, реализуемое теперь.