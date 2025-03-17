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Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Глава ОАК: Военные самолеты России остаются лучшими в мире

Растущий спрос на российские боевые самолеты подтверждает, что они лучшие в мире. Лидирующие позиции российской боевой авиации признал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в эфире телеканала «Россия-24».

«Если говорить о боевой авиации, то вы прекрасно знаете, что наши самолеты остаются лучшими в мире. Это доказывает сегодняшний растущий спрос на международном рынке по линии военно-технического сотрудничества», — сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В России выпускают различные типы боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++, истребители-бомбардировщики Су-34.

В феврале американский журнал The National Interest писал, что российский Су-57 имеет преимущества перед американским истребителем пятого поколения F-35 по скорости и стоимости.

В ноябре 2024 года стало известно, что Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35.

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